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Украина

500 тысяч гривен за одну ходку: полиция разоблачила воров нефти (фото)

нефть из трубопровода
Фото: пресс-служба МВД | Полиция разоблачила дельцов, воровавших нефть из трубопровода

По данным МВД, преступники похищали до 12 кубических метров сырья, которое продавали нефтебазам и разным коммерческим структурам. В результате получали более 500 тыс. грн прибыли.

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Полиция арестовала членов преступной группы, которые пытались "врезаться" в трубопровод с целью кражи нефти. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Согласно информации из источника, группировка включала в себя жителей Полтавской и Черниговской областей.

"Дельцы осуществляли забор нефти капельным способом, который фактически не фиксирует падение давления в трубопроводе. После каждой кражи злоумышленники даже организовывали вывоз грунта с места совершения преступления для сокрытия следов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что возле места "врезки" преступники уложили под землей трубопровод протяженностью около 5 километров.

Они осуществляли кражу сырья объемом до 12 кубических метров за одну операцию, после чего продавали его нефтебазам и другим коммерческим организациям, что приносило им прибыль в размере более 500 тысяч гривен.

В настоящее время пяти участникам преступной группировки сообщены о подозрении.

Полиция разоблачила дельцов, воровавших нефть из трубопровода Fullscreen
Полиция разоблачила дельцов, воровавших нефть из трубопровода
Полиция разоблачила дельцов, воровавших нефть из трубопровода Fullscreen
Полиция разоблачила дельцов, воровавших нефть из трубопровода
Полиция разоблачила дельцов, воровавших нефть из трубопровода Fullscreen
Полиция разоблачила дельцов, воровавших нефть из трубопровода
Фото: пресс-служба МВД
Полиция разоблачила дельцов, воровавших нефть из трубопровода
Полиция разоблачила дельцов, воровавших нефть из трубопровода
Полиция разоблачила дельцов, воровавших нефть из трубопровода

Напомним, 26 июля в Офисе генпрокурора заявили, что правоохранители разоблачили трех человек на изготовлении фальшивых документов, выдаваемых подразделениями МВД Украины.

11 апреля в СБУ рассказали, что разоблачили в Запорожье криминальную группировку, которая помогала гражданам РФ с легализацией в Украине, изготавливая им фальшивые визы, паспорта и виды на жительство в нашей стране. Основными клиентами злоумышленников были граждане, причастные к совершению тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе убийств.