500 тисяч гривень за одну ходку: поліція викрила злодіїв нафти (фото)

За даними МВС, злочинці викрадали до 12 кубічних метрів сировини, яку продавали нафтобазам і різним комерційним структурам. У результаті отримували понад 500 тис. грн прибутку.

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Поліція заарештувала членів злочинної групи, які намагалися "врізатися" в трубопровід з метою крадіжки нафти. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Згідно з інформацією з джерела, до угруповання входили жителі Полтавської та Чернігівської областей.

"Ділки здійснювали забір нафти крапельним способом, який фактично не фіксує падіння тиску в трубопроводі. Після кожної крадіжки зловмисники навіть організовували вивезення ґрунту з місця скоєння злочину для приховування слідів", — ідеться в повідомленні.

Зазначається, що біля місця "врізки" злочинці поклали під землею трубопровід протяжністю близько 5 кілометрів.

Вони здійснювали крадіжку сировини обсягом до 12 кубічних метрів за одну операцію, після чого продавали її нафтобазам та іншим комерційним організаціям, що приносило їм прибуток у розмірі понад 500 тисяч гривень.

Наразі п'ятьом учасникам злочинного угруповання повідомлено про підозру.

Поліція викрила ділків, які крали нафту з трубопроводу Поліція викрила ділків, які крали нафту з трубопроводу Поліція викрила ділків, які крали нафту з трубопроводу Фото: пресслужба МВС

Нагадаємо, 26 липня в Офісі генпрокурора заявили, що правоохоронці викрили трьох осіб на виготовленні фальшивих документів, які видають підрозділи МВС України.

11 квітня в СБУ розповіли, що викрили в Запоріжжі кримінальне угруповання, яке допомагало громадянам РФ із легалізацією в Україні, виготовляючи їм фальшиві візи, паспорти та посвідки на проживання в нашій країні. Основними клієнтами зловмисників були громадяни, причетні до скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема вбивств.