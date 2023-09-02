На оккупированном юге пылает заповедник "Аскания-Нова", — Минсреды (видео)

С весны 2022 года заповедник находится под российской оккупацией. Огнем охвачено 7 тысяч гектаров земли.

В биосферном заповеднике "Аскания-Нова" пылает 7 тысяч гектаров земли на участке "Южный". Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Заповедник "Аскания-Нова" находится под российской оккупацией с 2022 года. Причина возгорания не указывается, но оно охватило 7 тысяч гектар земли. Всего площадь заповедника составляет 33 310 га, из которых заповедная зона занимает треть территории.

Пожар также зафиксировал сервис NASA FIRMS. С помощью специальных спутников он отслеживает пожары по всему миру.

Пожар в Аскании-Новой фиксируется через спутники

"Путь к прекращению уничтожения природы из-за войны — имплементация Формулы мира Владимира Зеленского, а именно пункта 8 "Экологическая безопасность", — отметили в Миндовкилле.

Напомним, 13 апреля 2022 года волонтеры писали, что животных заповедника "Аскания-Нова" удалось спасти от голода. Удалось собрать 400 тысяч гривен на кормсино.

Ранее Фокус сообщал, что после оккупации Херсонской области "Аскания-Нова" потеряла доступ к своим бюджетным счетам, поэтому сотрудникам заповедника приходится содержать животных за собственные средства и пожертвования.