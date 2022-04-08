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Украина Российско-украинская война

"Аскания-Нова" на Херсонщине просит помочь зебрам и антилопам

Евгения Королёва
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Аскания Нова, Херсонщина, зебра

У заповедника "Аскания-Нова", расположенного на временно оккупированной территории, заблокирован доступ к бюджетным счетам. Украинцев просят помочь прокормить лам, зебр и других обителей зоопарка.

У биосферного заповедника "Аскания-Нова", который находится в Херсонской области, временно оккупированной с первого дня российского вторжения, нет доступа к своим бюджетным счетам, поэтому животных приходится содержать за собственные средства. Об этом администрация сообщила на официальной странице в Facebook.

"На данный момент мы можем покрыть расходы заповедника только за счет пожертвований. Мы будем очень признательны, если вы поддержите наших животных, птиц и других обитателей Аскания-Нова", — говорится в обращении. Администрация подчеркивает, что даже небольшая сумма пополнит резерв заповедника и позволит сохранить коллекцию.

Аскания Нова, Херсонщина, оккупация
Аскания Нова, Херсонщина, оккупация

Сегодня в зоопарке "Аскании-Нова" живут страусы, бизоны, антилопы, зебры, дикие лошади, ламы и многие виды птиц. Ранее в заповеднике рассказывали, что несмотря на сложную ситуацию, жизнь продолжается, а птицы, как и каждую весну, уже начали создавать пары.

В заповеднике отмечают, что пока территория находится под оккупацией, единственной способ перевести деньги для поддержки коллекции из заграницы — через PayPal: [email protected].

В Украине пожертование можно сделать по следующим реквизитам:

ПриватБанк

STAROVOYTOVA TETYANA VIKTORIVNA

IBAN: UA063052990000026204695351822

РНОКПП (ІПН): 3385506181

Card number: 5168 7573 9035 4795

Как Фокус писал ранее, российские войска уничтожили ландшафтный парк "Фельдман-Экопарк" под Харьковом, где насчитывалось несколько тысяч животных. Он разрушен в результате авиаударов и ракетных обстрелов.

Напомним, в зоопарке "XII месяцев" животные гибли от холода и голода.