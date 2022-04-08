"Асканія-Нова" на Херсонщині просить допомогти зебрам та антилопам

У заповідника "Асканія-Нова", розташованого на тимчасово окупованій території, заблоковано доступ до бюджетних рахунків. Українців просять допомогти прогодувати лам, зебр та інших жителів зоопарку.

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Біосферний заповідник "Асканія-Нова", що знаходиться в Херсонській області, тимчасово окупованій з першого дня російського вторгнення, не має доступу до своїх бюджетних рахунків, тому тварин доводиться утримувати за власні кошти. Про це адміністрація повідомила на офіційній сторінці у Facebook.

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"Наразі ми можемо покрити витрати заповідника лише за рахунок пожертвувань. Ми будемо дуже вдячні, якщо ви підтримаєте наших тварин, птахів та інших мешканців Асканія-Нова", — йдеться у зверненні. Адміністрація наголошує, що навіть невелика сума поповнить резерв заповідника та дозволить зберегти колекцію.

Сьогодні в зоопарку "Асканії-Нова" живуть страуси, бізони, антилопи, зебри, дикі коні, лами та багато видів птахів. Раніше в заповіднику розповідали, що незважаючи на складну ситуацію, життя продовжується, а птахи, як і щовесни, вже почали створювати пари.

У заповіднику зазначають, що поки що територія знаходиться під окупацією, єдиний спосіб переказати гроші для підтримки колекції із закордону — через PayPal: [email protected].

В Україні пожертвування можна зробити за такими реквізитами:

ПриватБанк

STAROVOYTOVA TETYANA VIKTORIVNA

IBAN: UA063052990000026204695351822

РНОКВП (ІПН): 3385506181

Card number: 5168 7573 9035 4795

Як писав Фокус раніше, російські війська знищили ландшафтний парк "Фельдман-Екопарк" під Харковом, де налічувалося кілька тисяч тварин. Він зруйнований внаслідок авіаударів і ракетних обстрілів.

Нагадаємо, у зоопарку "XII місяців" тварини гинули від холоду та голоду.