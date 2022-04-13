Животных заповедника "Аскания-Нова" спасли от голода, — UAnimals

Волонтеры обеспечили заповедник сеном на целый год, собрав на эти цели почти 400 тыс. грн.

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Волонтеры перечислили расположенному в Херсонской области заповеднику "Аскания-Нова" 385 620 грн, сообщает общественная организация UAnimals. "Это закроет запрос "Аскании-Нова" на заготовку сена для кормления животных на весь год, вплоть до сеноуборочной кампании 2023 года", — отмечают волонтеры.

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"Аскания-Нова" – биосферный заповедник, старейший степной резерват мира, он носит звание одного из семи природных чудес Украины. В заповеднике обитает более 300 видов животных: страусы, бизоны, антилопы, зебры, дикие лошади, ламы и многие виды птиц.

В UAnimals подчеркивают, что своими действиями российские оккупанты наносят огромный вред всем этим редким видам животных и биоразнообразию Европейского региона в целом. После вторжения заповедник оказался в одном из наиболее опасных мест Украины. Постоянные обстрелы и бои, которые идут вокруг, вызывают огромную опасность для заповедника.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что после оккупации Херсонской области "Аскания-Нова" лишилась доступа к своим бюджетным счетам, поэтому сотрудникам заповедника приходится содержать животных за счет собственных средств и пожертвований.

Также Фокус писал о том, что российские войска уничтожили ландшафтный парк "Фельдман-Экопарк" под Харьковом, где насчитывалось несколько тысяч животных. Он разрушен в результате авиаударов и ракетных обстрелов.Кроме этого во время пребывания российских войск в Киевской области в зоопарке "XII месяцев" животные гибли от холода и голода.