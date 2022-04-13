Тварин заповідника "Асканія-Нова" врятували від голоду, — UAnimals

Волонтери забезпечили заповідник сіном на цілий рік, зібравши для цього майже 400 тис. грн.

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Волонтери перерахували розташованому на Херсонщині заповіднику "Асканія-Нова" 385 620 грн, повідомляє громадська організація UAnimals. "Це закриє запит "Асканії-Нова" на заготівлю сіна для годівлі тварин на весь рік, аж до сінозбиральної кампанії 2023 року", — зазначають волонтери.

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"Асканія-Нова" — біосферний заповідник, найстаріший степовий резерват світу, його називають одним із семи природних чудес України. В заповіднику мешкає понад 300 видів тварин: страуси, бізони, антилопи, зебри, дикі коні, лами та багато видів птахів.

В UAnimals наголошують, що своїми діями російські окупанти завдають величезної шкоди всім цим рідкісним видам тварин та біорізноманіттю Європейського регіону загалом. Після вторгнення заповідник опинився в одному з найнебезпечніших місць України. Постійні обстріли та бої, що тривають навколо, спричиняють величезну небезпеку для заповідника.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що після окупації Херсонської області "Асканія-Нова" втратила доступ до своїх бюджетних рахунків, тому співробітникам заповідника доводиться утримувати тварин за власні кошти та пожертвування.

Також Фокус писав про те, що російські війська знищили ландшафтний парк "Фельдман-Екопарк" під Харковом, де налічували кілька тисяч тварин. Він зруйнований внаслідок авіаударів та ракетних обстрілів. Крім цього, під час перебування російських військ у Київській області в зоопарку "XII місяців" тварини гинули від холоду та голоду.