"Бесценный" бетон: Винницкая ОВА провела тендер на 56 млн грн и скрыла цены на стройматериалы

По словам барского городского головы Владимира Саволюка, в 2023 году чиновники решили возобновить реконструкцию местного стадиона. При этом уточнили цены на стройматериалы, "забыв" обнародовать сравнение старой и новой смет.

В системе "Прозорро" обнаружили два тендера на реконструкцию стадиона в городе Бар Винницкой области. На страницах тендера указано, что заключаются дополнительные договоры на строительные работы, однако сметы на стройматериалы нет. В то же время отдельные расходы местной власти, например, на Киевщине, уже вызвали вопросы: например, когда покупали сковородку за 700 тыс. грн. В деталях тендерной документации на "Прозорро" разобрался Фокус.

Дата обнародования тендеров — 24 и 25 августа 2023 года. Одних суток хватило для объявления и заключения соглашений с подрядчиком — частным предприятием "Б.В.В.-БУД". Указано, что состоялась корректировка 2 и корректировка 3 к основному соглашению на 64 млн грн. Цена вопроса в обоих случаях — по 28 017 36958 млн грн. Суммарно — более 56 млн грн.

Тендер объявило Государственное предприятие "Архитектурно-строительный инжиниринг" — учреждение продолжает реконструкцию стадиона Барской районной детской юношеско-спортивной школы "Колос" (адрес стадиона — ул. Комарова, 2). Отметим, ГП "Архитектурно-строительный инжиниринг" — структурное подразделение Винницкой областной государственной администрации, возглавляемой членом партии "Слуга народа" Сергеем Борзовым. Директор ГП — Олег Калиновский. Ответственное лицо за указанные тендеры — Артем Шмагалов.

Если открыть договор, подписанный между ЧП "Б.В.В.-БУД" и ГП "АБИ", то видно, что смета отсутствует. Указаны общие цифры: договорная цена на строительно-монтажные работы 28 млн грн, из них 6,4 млн грн будут финансироваться из местного бюджета, а остальные — "ожидаемый объем финансирования". На ст. 3 договора есть Приложение №1, в котором расписываются только 6,4 млн. Причем даже здесь указывают только общую стоимость материальных ресурсов — более 3,3 млн грн. То есть нет возможности сравнить, какая старая и новая цена, например, на бетон.

Фрагмент Дополнительного соглашения №1 к Подрядному договору №33-33 от 24 августа 2023 года Фото: Скриншот

Тендер Винницкой ОГА: детали

Первый тендер на 64 млн грн на реконструкцию стадиона состоялся в 2021 году, свидетельствуют данные на "Прозорро". Из-за войны финансирование проекта прекратили — об этом заявил мэр города Бар Владимир Саволюк. Однако в 2023 году решили продолжить работы. При этом понадобилось провести корректировку за 300 тыс. грн и экспертизу за 140 тыс. грн. В новых соглашениях — корректировки 2 и 3 — нет сравнения старой и новой сметы. Только указано, что разница не может составлять более 50%.

Отметим, ЧП "Б.В.В.-БУД" основана в 2007 году с уставным капиталом 21 тыс. грн. Им владеет гражданин Виталий Бобров. За время существования "Прозорро" оно выиграло 29 тендеров на общую сумму 663 млн грн. Все тендеры выигрывались исключительно в Винницкой области. Крупнейший заказчик — Винницкая областная государственная администрация и связанные с ней структуры. Например, в мае 2023 года Винницкая ОГА выбрала именно эту компанию для реконструкции улицы Батожской на сумму 260 млн грн.

По двум корректировкам на реконструкцию стадиона в Бару возникли определенные замечания у гражданки Инги Сивицкой. Гражданка обратилась в Государственную аудиторскую службу, утверждая: "Завышенная цена на некритические потребности, нецелесообразная закупка в военное время, эта необоснованная трата угрожает национальной безопасности". Ответа ГАС пока нет.

Напоминаем, в Верховной Раде Украины создали специальную комиссию, которая будет следить за корректностью государственных закупок. Члены комиссии уверяют, что остановят тендеры, если чиновники будут планировать приобрести что-то похожее на "барабаны или сковородки".

Между тем расследователей заинтересовали закупки зимней формы для ВСУ, которые провело в 2022 году Министерство обороны Украины. Предполагают, что компания, которая стала победителем, связана с партией "Слуга народа".

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Алексей Резников больше не будет министром обороны. Основной кандидат на должность — глава Фонда госимущества Рустем Умеров.