"Будем жить без электроэнергии: в Днепре заявили об отключении света зимой (видео)

После российских обстрелов прошлого отопительного сезона инфраструктура остается частично поврежденной. Объемов электроэнергии не хватит на покрытие всех потребностей.

Директор ДТЭК Днепровские электросети Андрей Терещук заявил, что зимой в области возможны отключения света. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Открытый".

"Если мы будем жить без электроэнергии 4-8 часов в сутки, это будет хорошо", — сказал Андрей Терещук.

Он отметил, что нужно начать разумно потреблять электроэнергию, поскольку инфраструктура частично повреждена, а объемов электроэнергии, которую производят, ее не хватит. Поэтому стоит уменьшить нагрузку на сети в пиковые часы.

"Если график потребления будет более сглаженным, то энергетикам будет намного легче", — сообщил он.

По словам Терещука, отключения электроэнергии будут по графикам. В частности, будет хорошо, если украинцы переживут эту зиму с таким же графиком и режимом, как в прошлом году.

Сейчас энергетики работают над тем, чтобы оборудование не выходило из строя при постоянных отключениях и включениях. Это нужно для того, чтобы пройти эту зиму не хуже, чем в прошлом году.

Терещук отметил, что основной задачей станет четкое соблюдение графика отключений, который уже есть на сайте ДТЭК и по которому, возможно, будут выключать электроэнергию. В ДТЭК постараются придерживаться почасового графика для того, чтобы люди могли планировать свою жизнь и заряжать необходимые устройства.

Кроме этого, он советует установить аккумуляторные батареи тем, у кого есть возможность. Это стоит сделать из-за плановых отключений света, которые нужны для ремонта сети, и из-за возможных действий Российской Федерации.

Напомним, 13 августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что скорее всего РФ продолжит атаковать энергетическую систему Украины во время отопительного сезона, поэтому сейчас важно сформировать многоуровневую защиту для энергетических объектов.

25 июля директор Центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что нынешняя зима будет очень сложной, поскольку оборудование, которое было уничтожено во время боевых действий, невозможно восстановить за год. В результате украинская энергосистема будет более уязвимой к блэкаутам.