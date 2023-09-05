Украинцы поддерживают отмену отсрочки для депутатов и студентов, — опрос (фото)

Украинцы не имеют четкой позиции по поводу усиления мобилизации в Украине, но поддерживают призыв парламентариев и студентов, которые получают второе или третье образование. Против отмены отсрочек выступили лишь примерно 7% опрошенных.

Топ-чиновники заговорили об усилении мобилизация после того, как президент Владимир Зеленский подтвердил стремление военных призвать больше людей. Как к этому вопросу относится общество, исследовало издание "Пульс недели".

Украинцев спросили, считают ли они необходимым усиление мобилизационных мероприятий в Украине. Больше всего респондентов (27%) ответили, что скорее да. Чуть меньшее количество людей (25,8%) также сомневаются, но больше склонны к ответу "нет". Вторая по размерам доля опрошенных не смогла определиться с позицией. Меньше всего граждан однозначно поддержали ускорение призыва.

Также люди ответили, должно ли государство мобилизовать мужчин-депутатов местных советов. Эту идею поддержало большинство респондентов — 57,8%. 29% также выступили за призыв депутатов, но при одном условии — учреждения должны продолжать работать. Наименьшая доля (1,8%) выступила категорически против.

Результаты опроса, опубликованные в СМИ 4 сентября Фото: Пульс недели

На фоне разговоров о мобилизации студентов, которые получают второе образование, граждан опросили об отмене отсрочек. Респонденты поделились собственным мнением о том, какая категория украинцев должна подлежать призыву.

Больше всего голосов за депутатов Верховной Рады — 43,8%. Также общество поддерживает мобилизацию военнообязанных, которые получают второе или третье образование. Этот вариант поддержали 32,8% опрошенных. Чуть меньше украинцев проголосовали за призыв полицейских — 31,8%.

В целом среди категорий, отмену отсрочки для которых поддержали 18-28% граждан, были: родители трех и более детей, родители-одиночки, родители детей с инвалидностью, главы населенных пунктов, опекуны нетрудоспособных близких родственников, студенты (получают первое образование), аспиранты, учителя и преподаватели. В то же время только 7,1% респондентов ответили, что не нужно отменять отсрочки вообще. Также 9,3% украинцев затруднились ответить.

Результаты опроса, опубликованные в СМИ 4 сентября Фото: Пульс недели

Напомним, 3 сентября член комитета ВР по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский рассказал, что в парламенте зарегистрировали законопроект об отмене права на отсрочку для студентов, которые после 30 лет получают второе высшее образование.

С 1 октября в Украине должны встать на воинский учет женщины. Посетить военкоматы сейчас должны только гражданки, которые являются пригодными и работают в медицинской или фармацевтической сфере.