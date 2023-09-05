"Получал проценты": правоохранитель продавал информацию об умерших людях, — ГБР (фото)

По информации следователей ГБР, правоохранитель из Николаева продавал конфиденциальную информацию об умерших людях фирме, занимающейся предоставлением ритуальных услуг. За свою "работу" он получал проценты.

Работники Государственного бюро расследований (ГБР) совместно с Департаментом внутренней безопасности Национальной полиции сообщили о подозрении начальнику сектора одного из правоохранительных органов Николаева, который системно продавал конфиденциальную информацию ритуальному агентству об умерших людях, информирует пресс-служба ГБР.

По информации следствия, подозреваемый договорился о выгодном сотрудничестве с менеджером одного из ритуального агентства Николаева и передавал ему конфиденциальную информацию об умерших и предоставлял адреса и контакты родственников.

Далее работники агентства звонили семьям умерших и предлагали свои ритуальные услуги. С "прибыли" за каждого покойника, которых в день могло быть несколько, от фирмы, предоставляющей ритуальные услуги, правоохранитель получал проценты.

Сейчас подозреваемому следователи ГБР сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 361-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированный сбыт информации с ограниченным доступом, которая хранится в автоматизированных системах, созданной и защищенной в соответствии с действующим законодательством).

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Следователи ГБР сообщили о подозрении начальнику сектора одного из правоохранительных органов Николаева Фото: ГБР

Напомним, 31 августа следователи ГБР будут изучать версию диверсии или поражения в Краматорском районе Донецкой области вертолетов Ми-8 врагом. Профильные специалисты проведут диагностику бортовых самописцев.

Также, 28 августа сообщалось, что ГБР проверяет почти 400 офицеров запаса, которые получили белые билеты. В ведомстве обещают обнародовать промежуточные результаты проверок Территориальных центров комплектования и соцподдержки уже в начале сентября.