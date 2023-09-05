В Кривом Роге школьника едва не убил домофон: что произошло

Мальчик нажал на домофон и получил удар током и его притянуло электрическое поле. Ребенок смог вырвать руку.

В Кривом Роге ученика 8 класса ударило током от домофона в его доме. Об этом сообщает "Информатор".

Подросток возвращался домой и пытался зайти в подъезд, воспользовавшись домофоном. Когда он к нему прикоснулся, его сильно ударило током и притянуло электрическое поле. Удар, по словам пострадавшего, длился больше минуты. В конце концов ребенок смог оторвать руку от домофона.

Мать подростка отвезла его в больницу. Мальчика госпитализировали. Сейчас жизни школьника ничего не угрожает.

В пресс-службе полиции Кривого Рога, информацию о несчастном случае подтверждают.

Напомним, что на Киевщине подростки залезли на крышу поезда, их ударило током. Один парень погиб на месте, а второй получил ожоги лица первой степени и острый шок.

Ранее сообщалось, что в Днепре подростки фотографировали Надднепрянскую ТЭС за 1 час до начала массированного ракетного удара ВС РФ. В телефоне одного из задержанных были российские номера.