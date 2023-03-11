Смерть ради фото: в Киевской области подростки залезли на крышу поезда, их ударило током (фото)

Инцидент произошел на вокзале в городе Вишневое. Полицейские просят родителей объяснить детям об опасностях подобных экстремальных развлечений.

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Двое подростков залезли на крышу товарного поезда для того, чтобы сделать фото и в результате получили удар электрическим током. Об этом сообщил 11 марта пресс-центр ГСЧС Украины в Telegram.

По данным спасателей, 1 парень погиб на месте, а второй получил ожоги лица первой степени и острый шок.

Cпасатели Бучанского района в 14:43 узнали, что в городе Вишневое Киевской области на железнодорожном вокзале на крышу товарного поезда закрытого типа, который находился на дополнительном пути, залезли 2 подростка 2009 года рождения. В итоге их поразило электрическим током.

Тело погибшего снимали с крыши поезда

Пострадавшего госпитализировали, а тело погибшего пришлось снимать спасателям с крыши поезда. Работники железной дороги говорят, что парни пытались сделать фото на вагонах.

Начальник полиции Киевской области Андрей Небытов призвал родителей объяснить детям об опасностях, которые несут экстремальные развлечения.

Напомним, что в Днепре 14 января подростки фотографировали Приднепровскую ТЭС за 1 час до начала масссированного ракетного удара ВС РФ. В телефоне одного из задержанного были российские номера.

А в августе прошлого года в Бахмуте Донецкой области был задержан 16-летний подросток, сдававший россиянам позиции Вооруженных сил Украины.

Фокус в мае писал о смерти 14-летнего Вячеслава Ялышева из Одессы. Парень хотел предупредить соседей-пенсионеров о ракетном ударе ВС РФ, но погиб, когда побежал оповещать пожилых людей.