Смерть заради фото: на Київщині підлітки залізли на дах поїзда, їх ударило струмом (фото)

Інцидент стався на вокзалі у місті Вишневе. Поліцейські просять батьків пояснити дітям про небезпеку таких екстремальних розваг.

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Двоє підлітків залізли на дах товарного поїзда для того, щоб зробити фото та в результаті отримали удар електричним струмом. Про це повідомив 11 березня пресцентр ДСНС України у Telegram.

За даними рятувальників, 1 хлопець загинув на місці, а другий отримав опіки обличчя першого ступеня та гострий шок.

Рятувальники Бучанського району о 14:43 дізналися, що у місті Вишневе Київської області на залізничному вокзалі на дах товарного поїзда закритого типу, що знаходився на додатковій дорозі, залізли 2 підлітки 2009 року народження. У результаті їх вразило електричним струмом.

Тіло загиблого знімали з даху поїзда

Потерпілого госпіталізували, а тіло загиблого довелося знімати рятувальникам із даху поїзда. Працівники залізниці кажуть, що парубки намагалися зробити фото на вагонах.

Начальник поліції Київської області Андрій Небутов закликав батьків пояснити дітям про небезпеки, які несуть екстремальні розваги.

Нагадаємо, що в Дніпрі 14 січня підлітки фотографували Наддніпрянську ТЕС за 1 годину до початку масованого ракетного удару ЗС РФ. У телефоні одного із затриманих були російські номери.

А в серпні минулого року в Бахмуті Донецької області було затримано 16-річного підлітка, який здавав росіянам позиції Збройних сил України.

Фокус у травні писав про смерть 14-річного В'ячеслава Ялишева з Одеси. Хлопець хотів попередити сусідів-пенсіонерів про ракетний удар ЗС РФ, але загинув, коли побіг сповіщати людей похилого віку.