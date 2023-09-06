Мобилизация в Украине: кого из уклонистов отправят в тюрьму

Чтобы привлечь к ответственности мужчину, который воспользовался поддельными документами, сначала проверят военно-врачебные комиссии. И только если обнаружат нарушения — откроют уголовное производство.

В Украине продолжаются всеобщая мобилизация и военное положение в связи с вторжением РФ. Тем временем в Киеве мужчины, годные к службе в рядах ВСУ, платят по 7 тыс. долл., чтобы получить фиктивные справки и сбежать за границу. О том, как их могут наказать, рассказала адвокат Марина Бекало на портале ТСН.

По словам адвоката, уклонистов от мобилизации могут наказать по ч. 4 ст. 358 — то есть за использование поддельных документов. В этом случае возможны следующие судебные приговоры:

штраф в размере до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (около 67 100 грн);

арест на срок до шести месяцев;

заключение сроком до двух лет.

Однако перед тем, как дело рассмотрят в суде, правоохранители проведут определенные действия. В частности, сначала должны состояться проверки военно-врачебных комиссий, которые изучали документы о состоянии здоровья и установили непригодность к службе. Если обнаружат, что справки о состоянии здоровья поддельные, то открываются уголовные производства в отношении лиц, которые ими воспользовались.

Под "воспользовались поддельными справками" подразумевается оформление на этом основании заключения о полной или временной непригодности к военной службе, получение отсрочки и выезд за границу. "В случае разоблачения может быть привлечен к уголовной ответственности по ч.4 ст. 358 УК", — отметила Бекало.

Мобилизация в Украине: детали

В 17 августа 2023 года президент Зеленский продлил военное положение до 15 ноября 2023 года. Через две недели после этого — 30 августа — глава государства объявил, что проверят деятельность ВВК: будут изучать случаи установления инвалидности и непригодности к службе в рядах ВСУ. Если выявят нарушения, то правоохранители должны провести расследование, а суд — наказать виновных должностных лиц.

Между тем эксперты ответили на вопрос, каким образом будут наказывать граждан, которые отказались получить повестку от работника ТЦК и СП. Наказание зависит от того, каким был тип повестки — боевая или постановка на учет.

Тем временем парламентарии заподозрили, что получение второго и третьего высшего образования является способом уклонением от мобилизации. Если примут соответствующие изменения в законодательство, то на войну могут призвать аспирантов и студентов старшего возраста.

Напоминаем, в Киеве сотрудница ВВК придумала еще один способ ухода от мобилизации. Правоохранители установили, что за 2 тыс. долларов она затягивала процесс прохождения медкомиссии, пряча медицинскую карточку "клиентов". На Житомирщине глава ВВК предоставляла "услуги" желающим уклониться от службы, беря несколько большую сумму — от 2,5 до 5 тыс. долл.