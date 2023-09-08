Украина может провести выборы в 2024 году: Зеленский назвал три условия (видео)

По словам президента, одна из сложностей — обеспечить возможности для волеизъявления военнослужащих, иначе они не смогут проголосовать, хотя сами отстаивают права других.

В четверг, 8 сентября, на форуме Ялтинской европейской стратегии Владимир Зеленский заявил, что готов провести выборы в Украине в следующем году, однако организовать их будет сложно по ряду обстоятельств. Об этом сообщает "24 канал".

По словам президента, есть вопросы относительно того, как быть со временно оккупированными территориями их жителями.

"Все украинцы на оккупированных территориях очень важны, — сказал президент. — Но в отношении тех, кто 24 февраля попали под оккупацию — что делать, прежде всего, с ними?"

Голосование в окопах

По словам Зеленского, необходимо обеспечить возможность для волеизъявления украинских защитников, поскольку "они отстаивают права людей, а сами не будут иметь права голосовать".

Он также сказал, что на выборах должны присутствовать наблюдатели, но вопрос о том, "как они будут в окопах", остается открытым.

Голосование за границей

Третьей сложностью Зеленский назвал миллионы беженцев за рубежом.

"То есть мы должны задействовать соответствующую инфраструктуру других государств", — задался он вопросом.

Президент Зеленский — о выборах, смотреть с 39: 52

Напомним, что Зеленский заявил о готовности баллотироваться на второй президентский срок на выборах 2024.

Также сообщалось, что, по мнению журналиста Виктора Трегубова, выборы в Украине — утопия: провести голосование до конца войны не получится.