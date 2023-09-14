Сериалы вместо оружия: ГП потратит 32 млн грн на "Курс счастливой жизни" и "Семейный консультант"

Две украинские компании стали победителями государственного тендера на изготовление сериалов о семейной жизни. Одна из этих компаний успела получить от государства около 58 млн грн в течение двух месяцев.

В электронной системе закупок "Прозоро" обнаружили два тендера на изготовление сериалов на семейно-психологическую тематику. Тендеры объявило ГП "Мультимедийная платформа иновещания Украины", которое планирует потратить на это 32 млн гривен из государственного бюджета. В деталях закупки разбирался Фокус.

Оба тендера завершились 12 сентября 2023 года. В обоих случаях их объявило ГП "МПИУ", которое является владельцем государственных телеканалов FREEDOM и ДОМ.

В первом тендере планируют потратить 17 440 000 грн на изготовление сериала "Семейный консультант". Победителем является компания ООО "Энерджи фильм продакшен", владельцем которой является гражданка Наталья Богомолова. На портале Clarity указано, что эта компания с июля по август 2023 года выиграла тендеров на сумму около 58 млн грн.

Тендер на сериал "Семейный консультант"

Во втором — 15 260 016 грн на сериал "Курс счастливой жизни". Победителем является компания ООО "Френдс про", владельцем которой является гражданин Алексей Гончаренко. На портале Clarity указано, что эта компания в течение двух лет выиграла тендеров на 20 млн грн.

Тендер на сериал "Курс счастливой жизни"

В описании тендеров указано, на что потратят деньги: на "написание/адаптацию сценариев и предусматривает частичный технологический цикл производства".

Под каждым из тендеров есть комментарии граждан, которые считают их преступными потерями бюджетных средств. В частности Ольга Черкашина написала: "Неуместное использование государственных средств во время военного времени" под тендером на сериал "Курс счастливой жизни". Гражданки Алина Паличук, Екатерина Бритавская и другие оставили похожие замечания под сериалом "Семейный консультант". На замечания должна ответить Государственная аудиторская служба — пока ответа нет.

Тендер на "Курс счастливой жизни": замечания граждан Фото: Prozorro

Тендеры на Прозоро: детали

Отметим, в июле 2023 года граждане Украины обратили внимание на ряд тендеров в системе государственных закупок, общим объемом 400 млн грн. В частности, вопросы возникли по сериалу, который должен был снимать шоумен Юрий Горбунов. Главные герои сериала — программисты из Харькова, которые сбежали в городок Ингулец. Позже Горбунов заявил, что отказался от идеи киносъемок.

Напоминаем, 13 сентября на сайте "Прозорро" обнаружили тендер ГП "Леса Украины". Выяснилось, что учреждение планирует закупить телефонов на общую сумму 19 млн грн. Между тем чиновники в Винницкой области решили, что самое время возобновить расходование средств на реконструкцию районной спортивной площадки: речь шла о 56 млн грн.