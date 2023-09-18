В Днепре мужчина въехал в толпу пешеходов на "зебре" и залил из баллончика всех возмущенных (видео)

Водителя не смутило то, что он дерзко нарушил ПДД, зато его возмутило поведение пешеходов так, что он выскочил из авто и принялся поливать их из балончика.

В Днепре после громкого инцидента с патрульными из-за нарушения правил ПДД водители и дальше продолжают ведет себя на дорогах по-хамски. Видео очередного наглого поведения на дороге зафиксировали на перекрестке улиц Макарова и Титова.

Инцидент произошел около 8 часов утра 18 сентября.

На регулируемом пешеходном переходе, когда включился "зеленый" свет", люди начали переходить дорогу. Несколько автомобилей остановились. В это время водитель одного из транспортных средств продолжил движение, буквально вытесняя пешеходов с дороги.

Отдельных горожан возмутило поведение водителя Mazda. Одна из женщин стукнула рукой по капоту, а с другой стороны ногой авто пнул один из мужчин.

Водитель-нарушитель проехал несколько метров от "зебры", а затем выбежал из авто, чтобы наказать недовольных пешеходов. Он догнал мужчину и залил его газовым баллончиком. За пешехода вступился пожилой мужчина и тоже получил в глаза слезоточивым газом.

После атаки водитель сел в авто и убежал.

Предварительно известно, что неадекватный водитель работает таксистом.

Напомним, что в Днепре 29 августа около 17:45 патрульные заметили автомобиль Jaguar, водитель которого нарушил правила дорожного движения, а на требование правоохранителей остановиться не отреагировал.

Также сообщалось, что правоохранители женщине вручили подозрение по факту посягательства на жизнь работника правоохранительного органа (ст. 348 УКУ). Ей грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.