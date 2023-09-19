Как выглядел Киев в XX веке: появились снимки столичной железной дороги 50-х годов (фото)

Киевскую железную дорогу начали электрифицировать в 50-х годах прошлого века, и на тот момент речь шла только о постоянном токе и пригородных электричках. До того, как паровозы и тепловозы были заменены, поездка на 20 километров могла занимать полдня.

В сети появились исторические снимки киевской железной дороги 50-х годов. Соответствующими фото и интересными фактами об истории столичного вокзала поделились 17 сентября в сообществе "Спрага".

В публикации говорится, что в 50-х годах прошлого века в Киев пришла электрификация. На тот момент — только в виде постоянного тока и пригородных электричек. Грузовое и пассажирское железнодорожное движение осуществлялось с помощью паровозов и тепловозов.

Фото: "Спрага" / Facebook Фото: "Спрага" / Facebook

"Это было уникальное время. Еще вокруг царство паровозов, но уже появилась контактная сеть для электричек", — подчеркнули историки.

Они рассказали, что ранние советские электрички несмотря на "неуклюжесть" ходили на Донецкой дороге даже в 80-х годах.

"Вы не представляете, что в те годы означала электрификация железной дороги и введение первых регулярных пригородных электричек. Труднодоступные ранее районы области достигались значительно быстрее, и не нужно было больше никаких паровозов, старых допотопных вагонов, дыма и копоти", — отметили в сообществе.

Фото: "Спрага" / Facebook Фото: "Спрага" / Facebook

В начале 50-х годов поездка из Киева в город Боярка, то есть на 20 километров, занимала почти полдня. Уже через несколько лет семафоры и старые пассажирские вагоны исчезли, а вокзал — заметно изменился.

В 60-х годах в столицу пришла электрификация уже переменным током. Тогда были электрифицированы магистральные и другие линии, в частности, Москва-Киев-Казатин-Здолбунов-Львов и Фастов-Знаменка-Пятихатки.

Фото: "Спрага" / Facebook Фото: "Спрага" / Facebook Фото: "Спрага" / Facebook

В Киеве появились магистральные пассажирские и грузовые электропоезда отечественного и чехословацкого производства, а уже к концу 60-х годов линию Москва-Киев-Львов полностью перевели на электрическую тягу. Также начали электрифицировать пригородные участки Киев-Тетерев и Киев-Яготин. Там грузовое и пассажирское движение осуществлялось с помощью тепловозов до 90-х годов.

"В те годы стал знаменитым начальник Юго-Западной дороги Петр Федорович Кривонос (1910-1980). Именно благодаря этому человеку наша киевская Юго-Западная дорога была одна из самых передовых во всем СССР, и одна из первых получала новейшую технику", — добавили в "Спрага".

Фото: "Спрага" / Facebook Фото: "Спрага" / Facebook

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