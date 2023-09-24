"Возвращаем свое". Зеленский анонсировал освобождение Мариуполя и Мелитополя

По словам президента, в настоящее время украинцы делают все для скорейшей победы над страной-оккупантов РФ.

В воскресенье, 24 сентября, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Мариуполь Донецкой области и Мелитополь Запорожской области будут деоккупированы. Об этом он заявил в своем Telegram.

"В эту субботу и воскресенье для 17-и городов Украины – их особый день. Среди этих 17-ти – свободные города и города, которые нужно освободить от российских окупантов: […] Мариуполь, Мелитополь", – написал он.

Глава государства выразил убеждение, что важность каждого человека и каждого города несомненна.

"Граница между Украиной и Россией – не только абсолютно четкая на политической карте государственная граница. А и граница в человеческих душах. Украинцы не уничтожают, а восстанавливают. Не захватывают, а освобождают. Не идут за чужим, а возвращают свое. Мариуполь будет жить в Украине. Мелитополь освободим", – подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что делается все для скорейшей победы над страной-агрессором Россией.

Напомним, 21 сентября советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что во временно оккупированном Мариуполе в больницах перестали принимать больных гражданских жителей из-за увеличения раненых российских военных. По его словам, каждую неделю в Мариуполе умирает 300-400 мирных жителей из-за подобной "преступной политики".

6 сентября стало известно, что в Мариупольских застенках пропадают люди. Оккупанты забирают украинцев и отводят в неизвестном направлении. В городе продолжают проводить фильтрационные мероприятия. В частности, враг арестовал около 10 тысяч человек. Ежедневно эта цифра находится на уровне нескольких десятков, а за неделю достигает ста человек.