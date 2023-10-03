Вместит тысячи детей: в Украине откроют первую подземную школу

Игорь Терехов уверяет, что подземная школа будет отвечать самым современным нормативным требованиям к защитным сооружениям. А город не планирует сокращать расходы на образование.

Власти Харькова хотят построить первую в Украине подземную школу, чтобы ученики могли учиться даже во время почти ежедневных российских ракетных атак. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

По словам городского головы, эта подземная школа будет отвечать самым современным нормативным требованиям к защитным сооружениям.

Он отмечает, что такое укрытие позволит продолжить безопасное очное обучение тысячам харьковских детей даже во время ракетных угроз.

Также Терехов заверил, что город "ни на гривну" не сократит расходы на сферу образования как в 2023 году, так и в 2024-м, несмотря на нехватку бюджетных средств.

В Украине построят первую подземную школу Фото: Харків Times

Обучение в Харьковском метрополитене

В Харьковском метрополитене отдельные помещения были переоборудованы под классы для учащихся из 19 городских школ .

Известно, что с 4 сентября около тысячи детей начали обучение по комбинированной системе, включающей очные уроки в классах, обустроенных на пяти станциях метро. Обучение в метрополитене происходит в две смены.

"Это временная мера, потому что мы понимаем, что нам нужно строить по всем сегодняшним требованиям бункеры, бомбоубежища, которые мы начнем строить. Уже разработали проектно-сметную документацию", — пояснил мэр Харькова Игорь Терехов.

По данным журналистов, на пяти станциях метро будут учиться дети из 60 классов. Речь идет об учениках 1-8 классов. В каждом классе будет не более 20 детей, всего в метрополитене будут учиться более тысячи школьников.

В течение недели дети будут иметь 2-3 дня онлайн-обучения и 2-3 дня очное. Первая смена с 09:00 до 12:00, вторая — с 13:00 до 16:00. Уроки будут длиться по 30-45 минут. В перерывах дети не будут выходить на улицу.

Также сообщается о намерении организовать питание и доставку ланч-боксов в метро.

Напомним, 22 августа, директор департамента науки и образования Харьковской ОГА Алексей Литвинов сообщил, что на Харьковщине в этом году в первый класс пойдут почти 13,5 тысячи детей. Всего в регионе 224,5 тысячи школьников.