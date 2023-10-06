Смертельное ДТП с украинцами в Венеции: погибли 3 подруги из Славянска, детали трагедии (фото)

Ирина Пащенко из Славянска Донецкой области вместе с подругами, Юлией Немовой и Любовью Шишкаревой, поехали в отпуск в Италию. Им всем было по 30 лет.

В Италии произошла масштабная автокатастрофа с участием туристического автобуса. Он упал с путепровода и загорелся. Среди 21 погибшего оказалось девять украинцев. Среди них три подруги из Славянска — Ирина Пащенко, Юлия Немова и Любовь Шишкарева. Об этом пишет OBOZREVATEL.

Изнутри автобуса были слышны крики

Катастрофа произошла 3 октября примерно в 19:15 в Местре. Туристы возвращались в кемпинг после экскурсии по центру Венеции.

Всего погиб 21 человек, все из разных стран. Среди них и девять украинцев.

На опубликованных в сети кадрах видно, что автобус на небольшой скорости едет по эстакаде, а далее поворачивает направо и падает вниз на железнодорожные пути.

По сообщению итальянских СМИ, автобус был на электробатареях, поэтому после падения сразу загорелся. Пламя было очень большим, поэтому рабочие, которые оказались недалеко от места ДТП, не смогли помочь людям в салоне. Им удалось вытащить оттуда только трех пассажиров. Изнутри автобуса были слышны крики.

Фото: Скриншот

Ушли в отпуск

Ирина Пащенко из Славянска Донецкой области вместе с подругами, Юлией Немовой и Любовью Шишкаревой поехали в отпуск в Италию. Им всем было по 30 лет.

Ирина после окончания Донецкого национального технического университета 6 лет работала в Северско-Донецком бассейновом управлении водных ресурсов. Там она возглавляла отдел водных отношений и ведения водного кадастра.

Ирина Пащенко

Знакомые девушки рассказывают, что несмотря на свой молодой возраст, она была хорошим специалистом, именно поэтому она и начала руководить отделом. За свою работу имеет "благодарность Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины" и грамоту Государственного агентства водных ресурсов.

"Нам будет очень ее не хватать. И как человека, который может просто поддержать в трудную минуту, и как ценного и ответственного специалиста", — сказала одна из ее знакомых.

С начала полномасштабного российского вторжения она выехала из Славянска, но жила в Украине и работала дистанционно.

Девушка любила путешествия, выступала на соревнованиях со своей собакой породы самоед и занималась йогой.

Ирина Пащенко

Вторая погибшая Юлия Немова училась вместе с Ириной в университете. И некоторое время работала вместе с ней на предприятии в одном отделе. Но несколько лет назад она уволилась. Юля тоже любила путешествия, бывала в Будапеште, Чехии.

Юлия Немова

Водитель мог потерять сознание за рулем

На данный момент официально причину ДТП в Италии еще не озвучили, но итальянские СМИ предполагают, что водителю могло стать плохо за рулем и он мог потерять сознание.

Водителю Альберто Риццотто, который также погиб в катастрофе, было 40 лет. Он был опытным водителем, а накануне ДТП на своей стоинке в сети сделал пост, в котором сообщил, что находится возле кемпинга в Местре и собирается везти туристов в Венецию.

Также известно, что в результате ДТП погибла молодая пара из Хорватии, которые только что поженились, ждали ребенка — и это было их свадебное путешествие в Италию.

В больницах Италии остаются шестеро раненых украинцев.

Напомним, что в Италии туристический автобус с 40 пассажирами сорвался с высоты примерно 30 метров, а затем загорелся. Итальянские журналисты сообщали, что некоторые из жертв, судя по всему, сгорели заживо.