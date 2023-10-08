Насколько хорошо украинцы знают английский язык – опрос

Социологическое исследование центра Разумкова показало, что свободно говорят по-английски чуть больше 1% украинцев, а почти половина граждан совсем не знают языка туманного Альбиона.

Украинский негосударственный аналитический центр экономических и политических исследований им. А. Разумкова провел опрос среди украинцев, чтобы узнать их уровень знаний английского языка, признанного международным почти во всем мире. В исследовании методом face-to-face приняли участие 2017 жителей всех регионов Украины. О результатах опроса сообщается на сайте центра.

28 июня в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект президента Украины "О применении английского языка". Законопроектом регулируется употребление в Украине английского языка как международного в общественно-политической и культурно-образовательной жизни страны. Законопроект предлагает с 2027 года показывать в кинотеатрах все англоязычные фильмы в оригинале с украинским субтитрами.

Просмотр англоязычных фильмов

На вопрос, в каком формате украинцы предпочли бы посмотреть англоязычный фильм, респонденты ответили следующим образом:

на английском языке с субтитрами – 8%;

на английском языке без субтитров – 2%;

дубляж на украинском языке – 55%;

дублированный на украинском языке с английскими субтитрами – 16%;

дублированный на русском языке – 7%.

Среди украинцев с высшим образованием желающих смотреть фильмы в оригинале было в полтора раза больше – 15%. Исследование выявило еще одну закономерность – доля тех, кто предпочитает просмотр фильмов на английском увеличивалась с уменьшением возраста респондентов: от 4% среди украинцев старше 60 лет до 20% среди молодого поколения до 30 лет.

Уровень знания английского языка

Такие результаты напрямую связаны с низким уровнем знания английского языка в Украине. Респонденты оценили свои знания так:

владеют свободно – 1%;

могут читать, писать и говорить на английском, но не владеют им свободно – 7,5%;

могут немного читать, писать или говорить по-английски, но плохо – 19%;

ориентируются в отдельных словах и простых фразах, но читать, писать или говорить не могут – 27%;

совсем не знают английского языка – 44%.

Аналогично предпочтениям в просмотре англоязычных фильмов, ответ на вопрос об уровне знания языка выявил, что люди с высшим образованием и более молодого возраста имеют лучшие знания. Среди старшего поколения 88% респондентов совсем не могут говорить по-английски. В группе до 30 лет не знают языка только 40,5%.

Напомним, центр Разумкова выяснял, как украинцы относятся к технологиям ИИ. Большинство граждан Украины не пользуются инструментами искусственного интеллекта и лишь примерно представляют, зачем они нужны.

Ранее Фокус писал, кому придется сдавать экзамены, если законопроект Зеленского будет принят. А также как можно проверить знание языка и для чего это нужно.