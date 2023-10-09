Во Львовской области в доме нашли мертвыми пять человек (фото)

Погибли трое женщин в возрасте 29, 53 и 75 лет и двое мужчин в возрасте 33 и 57 лет. В результате ЧП двоих несовершеннолетних детей госпитализировали.

Пятеро человек без признаков жизни были найдены в доме на территории Львовского района. В пресс-службе полиции области в Facebook сообщили подробности.

Сообщение об обнаружении тел нескольких людей без признаков жизни правоохранители получили 7 октября около 20.00. Событие произошло в одном из сел.

Следственно-оперативная группа и криминалисты выехали на место происшествия. Обнаружили тела пятерых местных жителей — женщин в возрасте 29, 53 и 75 лет и мужчин в возрасте 33 и 57 лет.

В результате происшествия также двое детей оказались в больнице. Это мальчики в возрасте семь и девять лет.

Фото: Национальная полиция

Правоохранители назвали предварительную причину гибели людей. По их версии, люди погибли в результате отравления угарным газом.

Открыто уголовное производство. Как считают следователи, люди не соблюдали требования пожарной или техногенной безопасности. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в ноябре 2022 года в Киевской области две семьи отравились угарным газом из-за генератора. Как пояснил руководитель Нацполиции области Андрей Небытов, в селе Бобрица мужчина погиб, а жену успели госпитализировать. Еще один трагический инцидент произошел в Гостомеле.

В январе 2022 года в Одесской области в дачном доме полиция нашла тела пяти человек — трех малолетних детей и двух взрослых. Полицию вызвал друг семьи, когда не смог получить ответы на телефонные звонки. Правоохранители выяснили, что семья включила генератор в ночь первого января, когда в доме не стало электричества. Затем семья пошла спать, но впоследствии они погибли.