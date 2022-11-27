Как избежать отравления угарным газом из-за генераторов: инструкция от Минздрава (фото)
Украинцев предупредили, что неправильное использование бензиновых генераторов и нагревателей для дома может привести к необратимым последствиям для здоровья.
Из-за российских обстрелов энергетической инфраструктуры украинцы начали готовиться к зиме и покупать генераторы, печки и другие нагревательные приборы. Однако они несут риски отравления чадным газом, поэтому в Минздраве рассказали, как уберечься от таких последствий.
"Помните: угарный газ невозможно увидеть или почувствовать запахом. Без специального оборудования не определить его концентрацию в помещении. Однако сейчас есть бытовые и доступные приборы, которые могут информировать вас об опасности", — сказано в сообщении.
Какие приборы могут выделять угарный газ?
- Двигатели внутреннего сгорания автомобилей и суден;
- дровяные/газовые/углевые печи;
- портативные бензиновые генераторы;
- моющие машины;
- камины;
- угольные грили;
- газовые водонагреватели;
- керосиновые обогреватели.
Симптомы отравления угарным газом
- Головная боль;
- тошнота;
- ускоренное дыхание;
- слабость, чувство усталости;
- головокружение;
- спутанность сознания;
- гипоксия (сильный дефицит кислорода) в результате отравления может привести к необратимым повреждениям мозга и сердца.
Что делать, если вы подозреваете отравление?
- Выключите все приборы, кроме электрических;
- откройте окна, чтобы запустить в помещение воздух;
- вызовите аварийную газовую службу по номеру 104.
Как уберечься от отравления угарным газом?
- Не оставлять газовые приборы без присмотра;
- не использовать газовую плиту в качестве обогрева помещения;
- регулярно проверять газовые приборы, вентиляцию, дымоходы;
- часто проветривайте помещения;
- не устанавливаете электровытяжку и газовую колонку в одном помещении;
- не используйте бензиновый генератор или другие бензиновые двигатели на расстоянии не меньше 6 метров от окон, дверей и вентиляционных зазоров.
Напомним, 25 ноября сообщалось, что в Киевской области две семьи отравились угарным газом из-за генераторов. В результате чего погиб мужчина, а его жена была госпитализирована. Кроме того, пострадали дети.
Ранее, в январе 2022 года в Одесской области погибла семья: трое детей, их отец и бабушка. Они включили генератор, когда отключили электричество.