Как избежать отравления угарным газом из-за генераторов: инструкция от Минздрава (фото)

Украинцев предупредили, что неправильное использование бензиновых генераторов и нагревателей для дома может привести к необратимым последствиям для здоровья.

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Из-за российских обстрелов энергетической инфраструктуры украинцы начали готовиться к зиме и покупать генераторы, печки и другие нагревательные приборы. Однако они несут риски отравления чадным газом, поэтому в Минздраве рассказали, как уберечься от таких последствий.

"Помните: угарный газ невозможно увидеть или почувствовать запахом. Без специального оборудования не определить его концентрацию в помещении. Однако сейчас есть бытовые и доступные приборы, которые могут информировать вас об опасности", — сказано в сообщении.

Какие приборы могут выделять угарный газ?

Двигатели внутреннего сгорания автомобилей и суден;

дровяные/газовые/углевые печи;

портативные бензиновые генераторы;

моющие машины;

камины;

угольные грили;

газовые водонагреватели;

керосиновые обогреватели.

Симптомы отравления угарным газом

Головная боль;

тошнота;

ускоренное дыхание;

слабость, чувство усталости;

головокружение;

спутанность сознания;

гипоксия (сильный дефицит кислорода) в результате отравления может привести к необратимым повреждениям мозга и сердца.

Что делать, если вы подозреваете отравление?

Выключите все приборы, кроме электрических;

откройте окна, чтобы запустить в помещение воздух;

вызовите аварийную газовую службу по номеру 104.

Как уберечься от отравления угарным газом?

Не оставлять газовые приборы без присмотра;

не использовать газовую плиту в качестве обогрева помещения;

регулярно проверять газовые приборы, вентиляцию, дымоходы;

часто проветривайте помещения;

не устанавливаете электровытяжку и газовую колонку в одном помещении;

не используйте бензиновый генератор или другие бензиновые двигатели на расстоянии не меньше 6 метров от окон, дверей и вентиляционных зазоров.

Напомним, 25 ноября сообщалось, что в Киевской области две семьи отравились угарным газом из-за генераторов. В результате чего погиб мужчина, а его жена была госпитализирована. Кроме того, пострадали дети.

Ранее, в январе 2022 года в Одесской области погибла семья: трое детей, их отец и бабушка. Они включили генератор, когда отключили электричество.