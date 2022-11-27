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Как избежать отравления угарным газом из-за генераторов: инструкция от Минздрава (фото)

Как не отравиться угарным газом
Фото: Вечерний Киев | В Минздраве рассказали, как не отравиться угарным газом

Украинцев предупредили, что неправильное использование бензиновых генераторов и нагревателей для дома может привести к необратимым последствиям для здоровья.

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Из-за российских обстрелов энергетической инфраструктуры украинцы начали готовиться к зиме и покупать генераторы, печки и другие нагревательные приборы. Однако они несут риски отравления чадным газом, поэтому в Минздраве рассказали, как уберечься от таких последствий.

"Помните: угарный газ невозможно увидеть или почувствовать запахом. Без специального оборудования не определить его концентрацию в помещении. Однако сейчас есть бытовые и доступные приборы, которые могут информировать вас об опасности", — сказано в сообщении.

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Какие приборы могут выделять угарный газ?

  • Двигатели внутреннего сгорания автомобилей и суден;
  • дровяные/газовые/углевые печи;
  • портативные бензиновые генераторы;
  • моющие машины;
  • камины;
  • угольные грили;
  • газовые водонагреватели;
  • керосиновые обогреватели.

Симптомы отравления угарным газом

  • Головная боль;
  • тошнота;
  • ускоренное дыхание;
  • слабость, чувство усталости;
  • головокружение;
  • спутанность сознания;
  • гипоксия (сильный дефицит кислорода) в результате отравления может привести к необратимым повреждениям мозга и сердца.
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Что делать, если вы подозреваете отравление?

  • Выключите все приборы, кроме электрических;
  • откройте окна, чтобы запустить в помещение воздух;
  • вызовите аварийную газовую службу по номеру 104.

Как уберечься от отравления угарным газом?

  • Не оставлять газовые приборы без присмотра;
  • не использовать газовую плиту в качестве обогрева помещения;
  • регулярно проверять газовые приборы, вентиляцию, дымоходы;
  • часто проветривайте помещения;
  • не устанавливаете электровытяжку и газовую колонку в одном помещении;
  • не используйте бензиновый генератор или другие бензиновые двигатели на расстоянии не меньше 6 метров от окон, дверей и вентиляционных зазоров.
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Напомним, 25 ноября сообщалось, что в Киевской области две семьи отравились угарным газом из-за генераторов. В результате чего погиб мужчина, а его жена была госпитализирована. Кроме того, пострадали дети.

Ранее, в январе 2022 года в Одесской области погибла семья: трое детей, их отец и бабушка. Они включили генератор, когда отключили электричество.