Як уникнути отруєння чадним газом через генератори: інструкція від МОЗ (фото)

Українців попередили, що неправильне використання бензинових генераторів та нагрівачів для дому може призвести до незворотних наслідків для здоров'я.

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Через російські обстріли енергетичної інфраструктури українці почали готуватися до зими і купувати генератори, пічки та інші нагрівальні прилади. Однак вони несуть ризики отруєння чадним газом, тому в МОЗ розповіли, як уберегтися від таких наслідків.

"Пам'ятайте: чадний газ неможливо побачити або відчути запах. Без спеціального обладнання не визначити його концентрацію у приміщенні. Однак зараз є побутові та доступні прилади, які можуть інформувати вас про небезпеку", — йдеться у повідомленні.

Які прилади можуть виділяти чадний газ?

Двигуни внутрішнього згоряння автомобілів та суден;

дров'яні/газові/вуглеві печі;

портативні бензинові генератори;

миючі машини;

каміни;

вугільні грилі;

газові водонагрівачі;

гасові обігрівачі.

Симптоми отруєння чадним газом

Головний біль;

нудота;

прискорене дихання;

слабкість, відчуття втоми;

запаморочення;

сплутаність свідомості;

гіпоксія (сильний дефіцит кисню) внаслідок отруєння може призвести до незворотних ушкоджень мозку та серця.

Що робити, якщо ви підозрюєте отруєння?

Вимкніть усі прилади, крім електричних;

відкрийте вікна, щоб запустити повітря в приміщення;

Викличте аварійну газову службу за номером 104.

Як уберегтися від отруєння чадним газом?

Не залишати газові прилади без нагляду;

не використовувати газову плиту як обігрів приміщення;

регулярно перевіряти газові прилади, вентиляцію, димарі;

часто провітрюйте приміщення;

не встановлюєте електровитяжку та газову колонку в одному приміщенні;

не використовуйте бензиновий генератор або інші бензинові двигуни на відстані не менше 6 метрів від вікон, дверей та вентиляційних проміжків.

Нагадаємо, 25 листопада повідомлялося, що на Київщині дві родини отруїлися чадним газом через генератори. Внаслідок цього загинув чоловік, його дружину госпіталізували. Окрім того, постраждали діти.

Раніше, у січні 2022 року на Одещині загинула родина: троє дітей, їхній батько та бабуся. Вони увімкнули генератор, коли відключили електрику.