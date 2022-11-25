Постраждали діти: під Києвом дві родини отруїлися чадним газом через генератор, – поліція

За словами голови Нацполіції в Київській області Андрія Нєбитова, у селі Бобриця чоловік загинув, а дружину встигли госпіталізувати. Ще один трагічний інцидент стався у Гостомелі.

Related video

Під Києвом дві родини отруїлися чадним газом через генератор. Про це у себе в соцмережах розповів голова Нацполіції Київської області Андрій Нєбитов.

За його словами, у селі Бобриця сім'я використовувала генератор для освітлення, він знаходився просто у приміщенні. Внаслідок отруєння чоловік помер, дружину встигли госпіталізувати до медустанови.

Ще один трагічний інцидент стався у Гостомелі. Там через чадний газ спочатку стало погано 72-річній бабусі, потім її 4-річній онучці. Отруїлися також її 12-річна сестра та 48-річний батько.

"Укотре застерігаю: не нехтуйте інструкцією з експлуатації електрогенераторів і приладів для опалення систем", — прокоментував Нєбитов.

Він закликав українців перевіряти справність газових приладів і вентиляції.

Раніше Фокус у своїй статті розповідав, чому малі модульні реактори не врятують від енергетичного терору. Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук вважає, що малі модульні реактори — це поки що сирий "паперовий" продукт.

Нагадаємо, Україна продовжує усувати наслідки масованих ракетних ударів ЗС РФ по критичній інфраструктурі 23 листопада. Станом на п'ятницю, 25 листопада, до мережі підключено всі об'єкти інфраструктури, проте все ще немає електроенергії в частині побутових споживачів.