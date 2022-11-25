Блекаут в Україні: що відбувається з енергетикою в регіонах на другий день після обстрілів

Більшість українських регіонів уже впоралися з наслідками ракетного обстрілу по критичній інфраструктурі армією РФ.

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Україна продовжує усувати наслідки масованих ракетних ударів ЗС РФ по критичній інфраструктурі 23 листопада. Станом на п'ятницю, 25 листопада, до мережі підключено всі об'єкти інфраструктури, проте все ще немає електроенергії в частині побутових споживачів. Фокус зібрав інформацію про ситуацію у різних регіонах України.

Ситуація по областях:

Київ: за інформацією ОВА, частина житлового фонду міста перебуває у режимі аварійного відключення електроенергії. Світло планують подавати щонайменше на кілька годин. Крім того, в місті продовжують працювати над відновленням теплопостачання. Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, третина будинків Києва вже з теплом.

[ + – ] Світло у Києві 25 листопада планують подавати як мінімум на кілька годин

Водопостачання у місті теж відновлено, але насосні станції поки що працюють не на повну потужність. Тому на верхніх поверхах багатьох будинків ще води немає.

Одеса: за словами голови Одеської ОВА Максима Марченка, енергетики продовжують відновлювальні роботи в регіоні. Так, енергетикам вдалося заживити критичну інфраструктуру регіону.

"В Одесі відновлено електроживлення об'єктів критичної інфраструктури. Однак для зменшення навантаження на енергосистему громадський електротранспорт у першій половині дня не функціонуватиме", — розповів чиновник.

Львів та область: Львівщина залишається серед областей, де є труднощі з відновленням водопостачання та електропостачання після ракетних ударів Росії 23 листопада. Але як повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький, проблемну ситуацію поступово виправляють.

"У нашій області сьогодні діють графіки погодинних відключень електроенергії. Це потрібно, щоб швидше відновити пошкоджені енергооб'єкти, балансувати систему та забезпечити енергоживленням усіх споживачів. Працюємо, щоб зі світлом, теплом, водою і зв'язком найближчим часом були всі", — сказано в повідомленні Максима Козицького.

[ + – ] Львівщина залишається серед областей, де є труднощі з відновленням водопостачання та електропостачання

Харків та область: станом на ранок 25 листопада харків'янам повернули світло. В області, за словами голови обласної військово-цивільної адміністрації Олега Синєгубова, частково без світла залишаються майже 100 тис. споживачів: частина мешканців Ізюмської, Куп'янської, Борівської громад, а також частина Зміївської, Балаклійської та Шевченківської.

"Ці громади енергетики планують заживити протягом дня. Процес відновлення продовжується, зараз по області та Харкову введено графіки з можливим збільшенням часу відключень для стабілізації системи", — розповів Синегубов.

У Хмельнцькій області зараз тривають планові відключення електроенергії. За словами глави ОВА Сергія Гамалія, сьогодні без електрики залишилося 221 тис. споживачів.

Ба більше, з технічних причин знеструмлено 298 населених пунктів регіону. Без електропостачання — 46 925 споживачів.

[ + – ] 25 листопада на Хмельниччині без електрики залишилося 221 тис. споживачів Фото: Телеграм

Масований обстріл ЗС РФ — аварійні відключення світла

Після ракетних ударів російських військ у всіх регіонах України 23 листопада почали діяти аварійні відключення світла. Жорсткіші обмеження для побутових споживачів, як попереджали в "Укренерго", будуть актуальними протягом поточної доби. Масштабні аварійні відключення світла енергетикам довелося запровадити для запобігання можливим аваріям на об'єктах критичної інфраструктури.

Тим часом у Кремлі, за даними української розвідки, готуються завдати повторного ракетного удару по енергооб'єктах приблизно за тиждень. Окупанти хочуть залишити українців без тепла та світла, щоб офіційний Київ погодився на переговори з Москвою та виконав умови окупантів.