Обстановка в регионах: что происходит с энергетикой Украины на второй день после обстрелов

Большинство украинских регионов уже справилось с последствиями ракетных обстрелов по критической инфраструктуры армией РФ.

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Украина продолжает устранять последствия массированных ракетных ударов ВС РФ по критической инфраструктуре 23 ноября. По состоянию на пятницу, 25 ноября, К сети подключены все объекты инфраструктуры, однако все еще нет электроэнергии у части бытовых потребителей. Фокус собрал информацию о ситуации в разных регионах Украины.

Ситуация по областях:

Киев: по информации ОВА, часть жилищного фонда города находятся в режиме аварийного отключения электроэнергии. Свет планируют подавать как минимум на несколько часов. Кроме того, в городе продолжают работать над возобновлением теплоснабжения. Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, треть домов Киева уже с теплом.

[ + – ] Свет в Киеве 25 ноября планируют подавать как минимум на несколько часов.

Водоснабжение в городе тоже восстановлено, но насосные станции пока работают не на полную мощность. Поэтому на верхних этажах многих домов воды еще нет.

Одесса: по словам главы Одесской ОВА Максима Марченко, энергетики продолжают восстановительные работы в регионе. Так, энергетикам удалось заживить критическую инфраструктуру региона.

"В Одессе восстановлено электропитание объектов критической инфраструктуры. Однако для уменьшения нагрузки на энергосистему общественный электротранспорт в первой половине дня функционировать не будет", — рассказал чиновник.

Львов и область: Львовщина остается среди областей, где есть трудности с восстановлением водоснабжения и электроснабжения после ракетных ударов России 23 ноября. Но, как сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий, проблемную ситуацию постепенно исправляют.

"В нашей области сегодня действуют графики почасовых отключений электроэнергии. Это нужно, чтобы быстрее восстановить поврежденные энергообъекты, балансировать систему и обеспечить энергопитанием всех потребителей. Работаем, чтобы со светом, теплом, водой и связью в ближайшее время были все", — сказано в сообщении Максима Козицкого.

[ + – ] Львовщина остается среди областей, где есть трудности с восстановлением водоснабжения и электроснабжения

Харьков и область: по состоянию на утро 25 ноября харьковчанам вернули свет. В области, по словам главы областной военно-гражданской администрации Олега Синегубова, частично без света остаются почти 100 тыс. потребителей: часть жителей Изюмской, Купянской, Боровской общин, а также часть Змиевской, Балаклейской и Шевченковской.

"Эти общины энергетики планируют заживить в течение дня. Процесс восстановления продолжается, сейчас по области и Харькову введены графики с возможным увеличением времени отключений для стабилизации системы", — рассказал Синегубов.

В Хмельницкой области сейчас продолжаются плановые отключения электроэнергии. По словам главы ОВА Сергея Гамалия, сегодня без электричества осталась 221 тыс. потребителей.

Более того, по техническим причинам обесточены 298 населенных пунктов региона. Без электроснабжения – 46 925 потребителей.

[ + – ] 25 ноября на Хмельниччине без электричества осталась 221 тыс. потребителей Фото: Телеграм

Массированный обстрел ВС РФ — аварийные отключения света

После ракетных ударов российских войск во всех регионах Украины 23 ноября начали действовать аварийные отключения света. Более жесткие ограничения для бытовых потребителей, как предупреждали в "Укрэнерго", будут актуальными в течение текущих суток. Масштабные аварийные отключения света энергетикам пришлось ввести для предотвращения возможных аварий на объектах критической инфраструктуры.

Тем временем в Кремле, по данным украинской разведки, готовятся нанести повторный ракетный удар по энергообъектам примерно через неделю. Оккупанты хотят оставить украинцев без тепла и света, чтобы официальный Киев согласился на переговоры с Москвой и выполнил условия оккупантов.