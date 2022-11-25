Пострадали дети: под Киевом две семьи отравились угарным газом из-за генератора, – полиция

По словам главы Нацполиции в Киевской области Андрея Небитова, в селе Бобрица муж погиб, а жену успели госпитализировать. Еще один трагический инцидент произошел в Гостомеле.

Related video

Под Киевом две семьи отравились угарным газом из-за генератора. Об этом у себя в соцсетях рассказал глава Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов.

По его словам, в селе Бобрица семья использовала генератор для освещения, он находился прямо в помещении. В результате отравления супруг скончался, жену успели госпитализировать в медучреждение.

Еще один трагический инцидент произошел в Гостомеле. Там из-за угарного газа сначала стало плохо 72-летней бабушке, потом ее 4-летней внучке. Отравились также ее 12-летняя сестра и 48-летний отец.

"В который раз предостерегаю: не пренебрегайте инструкцией по эксплуатации электрогенераторов и приборов для отопления систем", –– прокомментировал случившееся Небитов.

Он призвал украинцев проверять исправность газовых приборов и вентиляции.

Ранее Фокус в своей статье рассказывал, почему малые модульные реакторы не спасут от энергетического террора. Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук считает, что малые модульные реакторы –– это пока сырой "бумажный" продукт.

Напомним, Украина продолжает устранять последствия массированных ракетных ударов ВС РФ по критической инфраструктуре 23 ноября. По состоянию на пятницу, 25 ноября, к сети подключены все объекты инфраструктуры, однако все еще нет электроэнергии у части бытовых потребителей.