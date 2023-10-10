"Меня похоронили на "1+1": журналисты объявили мертвой живую девушку (фото, видео)

Журналисты добавили фото живой Ольги Музыки в слайдшоу во время сюжета о погибшей защитнице Украины. Инцидент всплыл почти через 10 месяцев после выхода материала.

В одном из эфиров программы "Завтрак с 1+1" транслировали сюжет, который посвятили погибшей защитнице Сил обороны Владиславе Черных. Журналисты к видеоряду добавили фотографию другой девушки, Ольги Музыки, которая никогда не воевала на фронте. Фокус в одном материале собрал всю информацию об инциденте в эфире украинского телеканала.

30 октября 2022 года на телеканале 1+1 появился сюжет посвященный Владиславе Черных с позывным "Аида", боевому медику Харьковского добровольческого подразделения "Хартия". 28 октября 2022 года девушка погибла во время боевых действий, ей было всего 28 лет.

Владислава Черных

Командир "Хартии" Всеволод Кожемяко в Facebook написал, что Владислава пришла в добровольческое подразделение как медик, однако была пилотом беспилотных летательных аппаратов и работала в разведке.

"Она постоянно училась военному делу. Она пришла к нам как медик, но работала и в разведке и потом стала пилотом дронов различного назначения — разведчиков, бомбардировщиков, камикадзе. Она была сфокусирована на уничтожении оккупантов и освобождении от них украинской земли. Не один раз выполняла очень сложные боевые задачи", — сказал Всеволод Кожемяко.

Инцидент в эфире "1+1": что известно

9 октября в соцсети TikTok девушка Ольга Музыка рассказала, что журналисты "1+1" добавили ее фото в слайдшоу во время сюжета о погибшей защитнице Украины.

"Меня похоронили на канале "1+1"... Фото мое в слайдшоу. Это мое фото и ее вперемешку, и "вечная память", — заявила Ольга Музыка.

Фото Ольги Музыки в сюжете "Завтрак с 1+1"

Она отметила, что совсем не похожа на девушку, которая погибла. Кроме этого, Музыка отметила, что это журналистский непрофессионализм. Она пояснила, что в то время работала редактором на сайте "24 Канала" и написала новость о смерти Владиславы Черных. Под публикацией было ее фото и авторство, как считает девушка, журналисты "1+1" загуглили фамилию погибшей защитницы, увидели фото Музыки, не проверили и смонтировали все в один сюжет.

Ольга Музыка возмущена и спрашивает, что было бы, если бы сюжет посмотрели ее родные, не вслушивались в слова, а только увидели черное фото девушки.

Позже она сообщила, что уже поговорила с телеканалом об инциденте, однако не рассказала, что ей ответили.

Напомним, 24 августа стало известно, что в эфире немецкого общественного радио Deutschlandfunk призвали к убийству президента Украины Владимира Зеленского. В частности, один из слушателей оставил сообщение на автоответчик, где рассказал, как можно "очень просто" закончить войну в Украине. После чего в эфире радио поднялся скандал.