Новые правила пересечения госграницы Украины для водителей: что изменилось

По словам представителя Кабмина в парламенте Тараса Мельничука, изменения направлены на соблюдение положений европейского законодательства.

Кабинет Министров внес изменения в Правила пересечения государственной границы Украины. Об этом 13 октября сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Изменения касаются прежде всего так называемого разрешительного "лимита" для водителей, осуществляющих международные автоперевозки.

"С целью обеспечения соблюдения положений Европейского соглашения о работе экипажей транспортных средств, выполняющих международные автомобильные перевозки (ЕСТР), увеличено количество водителей, которые могут пересекать государственную границу на пассажирском и грузовом транспортном средстве лицензиата", — уточнил Мельничук.

Отныне количество водителей, пересекающих госграницу, увеличено:

для грузовых транспортных средств — с одного водителя до двух;

для пассажирского транспорта — с двух водителей до трех.

Напомним, Фокус писал, что с начала полномасштабной войны через систему "Шлях" из Украины выехали и не вернулись тысячи военнообязанных. Чаще всего они пересекали государственную границу под видом волонтеров или водителей.

Тем временем в польском СМИ сообщили, пишет Фокус, что страна уже начала депортировать украинцев. Также там заявили о готовности задерживать и отправлять в суд уклонистов, которым удалось выехать.

Также Фокус писал о том, какие категории граждан смогут выехать из Украины с 1 сентября. В частности, речь идет об украинцах в возрасте до 18 лет или старше 60 лет, а также мужчинах призывного возраста из шести категорий.

Кроме того, Фокус сообщал, что с 1 сентября неэкологичные пассажирские транспортные средства не смогут выехать с территории Украины. Также были внесены изменения в порядок получения соответствующих лицензий.