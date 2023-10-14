Несколько десятков: где в Украине проживают однофамильцы президента РФ Путина (карта)

Чаще всего представители этой фамилии встречаются в областях, которые регулярно обстреливает российская сторона. Некоторые из однофамильцев проживают также в западных областях.

Фамилия Путин ассоциируется у людей с президентом Российской Федерации, который около двух лет назад приказал своей армии осуществить нападение на Украину. В то же время, как оказалось, некоторые украинцы также являются носителями этой фамилии. Фокус разобрался, сколько таких проживает в нашей стране.

На портале "Рідні" каждый может проверить, сколько еще человек носят одинаковую с вами фамилию. Также всегда интересно посмотреть совпадения с публичными личностями. В этом случае взяли российского президента Владимира Путина, ассоциации с которым у украинцев не самые лучшие.

Всего в Украине, по данным портала, 93 человека являются носителем этой фамилии. Чаще всего однофамильцев лидера страны-агрессора можно встретить в восточных и южных регионах страны, однако в западных областях также есть представители этой фамилии.

Сколько в Украине проживает человек с фамилией Путин Фото: Скриншот

Если говорить об именах, то чаще всего это Сергей и Людмила.

В Харькове, который регулярно подвергается атакам со стороны россиян, насчитывается сразу 8 людей с фамилией Путин. В Одессе, которая также после заморозки зернового соглашения атакуется противником, 6 однофамильцев российского президента.

К слову, в маленьком селе Осокоровка, население которого не более 2800 человек, сразу 5 таких украинцев.

Еще по 4 таких человека живет во временно оккупированном Донецке и в родном городе украинского главы государства Владимира Зеленского Кривом Роге. В западных регионах однофамильцев Владимира Путина можно встретить только во Львовской, Черновицкой и Хмельницкой областях.

Напомним, 10 сентября 2021 года сообщалось, что шведским родителям запретили называть детей в честь Владимира Путина. Налоговая отклонила соответствующий запрос родителей без объяснения причин. При этом неизвестно, есть ли вообще в этой стране однофамильцы президента РФ.