Шведским родителям запретили называть детей в честь Путина

Налоговая отклонила соответствующий запрос родителей без объяснения причин. При этом неизвестно, есть ли вообще в этой стране однофамильцы президента РФ.

Власти Швеции отказали семейной паре из города Лахольм, расположенном в центре страны, в регистрации их новорожденного ребенка под именем Владимир Путин. Об этом в пятницу, 10 сентября, сообщает издание The Local.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Мир" в Facebook Подписаться

Согласно законодательству страны имя, под которым родители хотят зарегистрировать своего ребенка, не должно содержать в себе оскорблений, вызывать проблем у его обладателя, а также явно напоминать фамилии.

При этом неизвестно, какое из этих правил нарушила пара из Лахольма, однако Шведское налоговое агентство отказалось регистрировать ребенка с именем в честь президента России.

Журналисты также отметили, что это не первый раз, когда шведские власти отказывают гражданам в регистрации детей под определенными именами. Ранее под запрет попали имена Форд (Ford), Аллах (Allah), Кью (Q) и Пильзнер (Pilzner).

"Согласно данным статистического агентства, в Швеции насчитывается 1 413 мужчин по имени Владимир, и либо меньше, чем два, либо вообще ни одного по имени Путин (база данных статистики не отображает конкретные данные касательно менее двух людей по причинам конфиденциальности)", — говорится в публикации.

Напомним, в 2020 году некоторые украинцы называли своих детей необычными именами, такими как Золушка, Лимон, Принц, Князь, Шанель и Парижан.

Тем временем недавно черкасская чиновница попала в скандал из-за того, что оскорбила родителей, называющих своих детей "неукраинскими" именами.