Чиновница из Черкасс обматерила родителей, которые дают детям иностранные имена (фото)

Елена Петрова возмутилась неукраинскими именами новорожденных, а после волны критики отредактировала посты, убрав оттуда нецензурную лексику. В горсовете назвали ситуацию "неприятной".

Директор черкасского городского Дворца молодежи Елена Петрова назвала "ублюдками" тех родителей, которые выбирают необычные имена своим детям, сообщил экс-секретарь Черкасского городского совета Александр Радуцкий.

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По словам депутата Черкасского горсовета, Елена Петрова с такими взглядами должна уйти в отставку.

Директор городского Дворца молодежи утверждает, что родители должны "поддерживать наше" вместе того, чтобы давать детям иностранные имена. В Facebook черкасская чиновница назвала таких родителей "ублюдками" и "д***бами".

"Просто наши имена — это славянская классика, а д***бам нужно выпендриться. Ну и плюс на каждом уровне в Украине есть своя прослойка общества, которая сдает ее (Украины — ред.) интересы. Родители-ублюдки называют детей иностранными именами вместо того, чтобы поддерживать наше", — написала Елена Петрова в Facebook.

[ + – ] Скандал из-за необычных имен

Такие необычные имена, как Аврора, Вилена, Даяна, Алихан, Ефимий, Ладослав, Феликс и Оскар, директор местного Дворца молодежи назвала "х*рней" и "бессмысленным сочетанием букв".

В Черкасском горсовете уже отреагировали на скандал. И.о. руководителя департамента образования и гуманитарной политики Богдан Белов назвал ситуацию неприятной и заявил, что с Еленой Петровой проводят воспитательную работу.

"Несмотря на то, что Faceboоk является площадкой для частных высказываний, но поскольку человек является руководителем, то мы с ним уже проводим определенную работу, назовем ее воспитательной. Соответствующие выводы сделаем, в дальнейшем, я уверен, таких комментариев не будет", - рассказал Белов в комментарии журналистам.

Сама же Елена Петрова после скандала внесла правки в свои публикации, удалив оттуда оскорбления в адрес родителей. Чиновница также принесла извинения и добавила, что поддерживает такие украинские имена, как Татьяна, Олесь, Светлана, Иван, Алексей и т.п.

"Сначала приношу извинения всем, кого эти комментарии обидели. Не собиралась это сделать, как и в целом давать оценку личному выбору родителей. Особенно теперь, когда есть большое количество международных семей… и могут иметь место даже самые необычные для украинского восприятия имена… Комментарии были в социальной сети, несли личное мнение и частный характер. Поэтому, к работе никакого отношения не имели. Прошу такими их и воспринимать", - написала Елена Петрова в своем Facebook.

[ + – ] Скандал из-за необычных имен

Ранее Фокус сообщал, что киевлянку уволили из IT-компании за оскорбление украинского языка. Девушка а своей странице в соцсети написала, что украинский язык "звучит мерзко", и поплатилась за это своей должностью. После потери работы девушка опубликовала фото в вышиванке и заявила, что "ее слова вырвали из контекста".

Также Фокус рассказывал, что бьюти-мастер из Чугуева оскорбила бойцов ВСУ, заявив, что те "вонючие, грязные, обрыганные ходят по городу". После волны критики в ее адрес, девушка решила извиниться за свои слова, также добавив, что ее "неправильно поняли".