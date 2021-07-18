Чиновниця з Черкас обматюкала батьків, які дають дітям іноземні імена (фото)

Олена Петрова обурилася неукраїнськими іменами новонароджених, а після хвилі критики відредагувала пости, прибравши звідти нецензурну лексику. У міськраді назвали ситуацію "неприємною".

Директор черкаського міського Палацу молоді Олена Петрова назвала "виродками" тих батьків, які вибирають незвичайні імена своїм дітям, повідомив екс-секретар Черкаської міської ради Олександр Радуцький.

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За словами депутата Черкаської міськради, Олена Петрова з такими поглядами повинна піти у відставку.

Директор міського Палацу молоді стверджує, що батьки повинні "підтримувати наше" замість того, щоб давати дітям іноземні імена. У Facebook черкаська чиновниця назвала таких батьків "ублюдками" і "д***бами".

"Просто наші імена — це слов'янська класика, а д***бам потрібно випендритися. Ну і плюс на кожному рівні в Україні є свій прошарок суспільства, який здає її (України — ред.) інтереси. Батьки-виродки називають дітей іноземними іменами замість того, щоб підтримувати наше", — написала Олена Петрова в Facebook.

[ + – ] Скандал через незвичайні імена

Такі незвичайні імена, як Аврора, Вілена, Даяна, Аліхан, Юхим, Ладослав, Фелікс і Оскар, директор місцевого Палацу молоді назвала "х*рнею" і "безглуздим поєднанням букв".

У Черкаській міськраді вже відреагували на скандал. В.о. керівника департаменту освіти та гуманітарної політики Богдан Бєлов назвав ситуацію неприємною і заявив, що з Оленою Петровою проводять виховну роботу.

"Не дивлячись на те, що Faceboоk є майданчиком для приватних висловлювань, але оскільки людина є керівником, то ми з нею вже проводимо певну роботу, назвемо її виховною. Відповідні висновки зробимо, в подальшому, я впевнений, таких коментарів не буде", — розповів Бєлов в коментарі журналістам.

Сама ж Олена Петрова після скандалу внесла правки в свої публікації, видаливши звідти образи на адресу батьків. Чиновниця також принесла вибачення і додала, що підтримує такі українські імена, як Тетяна, Олесь, Світлана, Іван, Олексій і т.п.

"Спочатку приношу вибачення всім, кого ці коментарі образили. Не збиралася це зробити, як і в цілому давати оцінку особистому вибору батьків. Особливо тепер, коли є велика кількість міжнародних сімей ... і можуть мати місце навіть самі незвичайні для українського сприйняття імена ... Коментарі були в соціальній мережі, несли особисту думку і приватний характер. Тому, до роботи ніякого відношення не мали. Прошу такими їх і сприймати", — написала Олена Петрова в своєму Facebook.

[ + – ] Скандал через незвичайні імена

Раніше Фокус повідомляв, що киянку звільнили з IT-компанії за образу української мови. Дівчина а своїй сторінці в соцмережі написала, що українська мова "звучить гидко", і поплатилася за це своєю посадою. Після втрати роботи дівчина опублікувала фото у вишиванці і заявила, що "її слова вирвали з контексту".

Також Фокус розповідав, що б'юті-майстер з Чугуєва образила бійців ЗСУ, заявивши, що ті "смердючі, брудні, обригані ходять по місту". Після хвилі критики на її адресу, дівчина вирішила вибачитися за свої слова, також додавши, що її "неправильно зрозуміли".