Шведським батькам заборонили називати дітей на честь Путіна

Податкова відхилила відповідний запит батьків без пояснення причин. При цьому невідомо, чи є взагалі в цій країні тезки президента РФ.

Влада Швеції відмовила подружжю з міста Лагольм, розташованому в центрі країни, в реєстрації їхньої новонародженої дитини під ім'ям Володимир Путін. Про це в п'ятницю, 10 вересня, повідомляє видання The Local.

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Згідно із законодавством країни ім'я, під яким батьки хочуть зареєструвати свою дитину, не повинно містити в собі образ, викликати проблем у його володаря, а також очевидно нагадувати прізвища.

При цьому невідомо, яке з цих правил порушила пара з Лагольма, однак Шведське податкове агентство відмовилося реєструвати дитину з ім'ям на честь президента Росії.

Журналісти також зазначили, що це не перший раз, коли шведська влада відмовляє громадянам у реєстрації дітей під певними іменами. Раніше під заборону потрапили імена Форд (Ford), Аллах (Allah), К'ю (Q) і Пільзнер (Pilzner).

"Згідно з даними статистичного агентства, в Швеції налічується 1 413 чоловіків на ім'я Володимир, й або менше, ніж два, або взагалі жодного з іменем Путін (база даних статистики не відображує конкретні дані щодо менше двох людей з причин конфіденційності)", — йдеться в публікації.

Нагадаємо, в 2020 році деякі українці називали своїх дітей незвичайними іменами, такими як Попелюшка, Лимон, Принц, Князь, Шанель і Парижан.

Тим часом нещодавно черкаська чиновниця потрапила в скандал через те, що образила батьків, які називають своїх дітей "неукраїнськими" іменами.