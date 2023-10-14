Пенсионный стаж в Украине: почему украинцы получают слишком маленькие выплаты

Согласно украинскому законодательству, имея достаточный страховой стаж, человек может получать около 3 тыс. грн пенсии. Однако если была работа в колхозе, то выплаты меньше.

В Украине минимальный размер пенсии для граждан с полным страховым стажем равен 2760 грн, в то время как минимальные выплаты для людей пенсионного возраста составляют 2093 грн. Между тем бывают случаи, когда человек имеет достаточный страховой стаж, но получает пенсию, меньшую чем ожидает согласно украинскому законодательству. Фокус разобрался, какой может быть причина такой ситуации.

Размер пенсий в Украине регулируется Законом "О пенсионном обеспечении", "Об общеобязательном государственном социальном страховании" и рядом других законодательных актов и Постановлений правительства. В соответствующих документах указано, что в 2023 году для выхода на пенсию по возрасту (в 60 лет) мужчины и женщины должны иметь минимум 30 лет страхового стажа.

При выходе на пенсию по возрасту минимальные пенсионные выплаты должны были бы составлять 2760 грн. Однако отыскалась женщина, которая имеет более 30 лет стажа, но получает меньшие средства.

Пенсия меньше минимальной: детали

Женщина, у которой возникла проблема с получением минимальной пенсии, проживает в Николаевской области и имеет стаж около 40 лет. Именно 40 лет указали в справке, которую она получила в архиве.

Однако в Пенсионном фонде женщине насчитали страхового стажа 25 лет, а сверхнормативного — еще 5 лет. При таких условиях она должна была бы получать от 2760 до 3120 грн. Но получает на 200 грн меньше — 2520 грн.

Минимальная пенсия — почему выплачивают меньшие средства

Причина подобной ситуации — работа в колхозе во времена СССР, после 1965 года.

50 лет назад людям начислялись так называемые трудодни, которые нужно было отработать в пользу коллективного сельскохозяйственного предприятия. Если определенное количество дней пропускалось без уважительных причин, то полный год стажа не засчитывался полностью.

В Пенсионном фонде отметили, на что нужно обратить внимание украинцам в подобной ситуации:

нужно предъявить трудовую книжку, в которой указано точное количество дней, отработанное в колхозе. Если дней достаточно, то добавят год стажа;

нужно уточнить, знают ли в ПФУ о наличии детей — иногда нужно предоставить свидетельства о рождении детей, чтобы это учитывалось при расчете пенсии.

Отметим, в ПФУ предложили ряд новаций для людей пенсионного возраста, которые не прошли идентификацию из-за того, что, например, выехали за границу. Чтобы успеть пройти процедуру до 31 декабря 2023 года, им нужно заполнить электронное заявление на соответствующем портале, а затем принять участие в видеоконференции.

Напоминаем, в 2024 году Правительство Украины планирует увеличить размер минимальной пенсии для неработающих пенсионеров. Ориентировочный размер увеличения — около 1 тыс. грн. Также планируют провести индексацию выплат, причем сделают ее более справедливой.