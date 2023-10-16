Ударил полицейского, но за решеткой не побывал: украинцу смягчили приговор из-за доната на ВСУ

Мужчина оказался на скамье подсудимых из-за того, что ударил в лицо правоохранителя, но отделался испытательным сроком. На решение суда повлияло то, что он поддержал защитников.

Ровенский апелляционный суд учел как смягчающее обстоятельство благотворительный взнос на нужды ВСУ, когда пересматривал наказание для 38-летнего мужчины, избившего правоохранителя. Детали известны из публикации пресс-службы от 10 октября.

В феврале 2020 года во время конфликта с полицейским украинец ударил его ладонью в лицо. Установлено, что в результате инцидента правоохранитель получил легкие телесные повреждения.

В мае этого года суд признал мужчину виновным, наказав его ограничением свободы на два года. Однако обвиняемый, который находился под домашним арестом в ночное время, решил обжаловать приговор.

Как передала пресс-служба, при пересмотре решения апелляционный суд среди других обстоятельств учел помощь украинца Вооруженным силам. Оказалось, что мужчина добровольно перевел на счет ВСУ 30 тысяч гривен.

В конце концов подсудимого освободили от отбывания ранее назначенного наказания. Ему назначили испытательный срок на один год.

Напомним, 17 октября суд будет рассматривать дело 36-летней Антонины Пашковской, которую полицейские обнаружили в землянке. Женщина проживала там вместе с 5-месячным сыном после того, как сбежала из реабилитационного центра.

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