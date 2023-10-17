Похолодание, дожди и снег: метеоролог рассказала, какой будет погода до конца октября

По словам представительницы Гидрометцентра Натальи Птухи, в следующие трое суток будет преобладать погода без осадков, потому что снова на нашу территорию начнет распространять свое влияние поле повышенного давления, соответственно, осадки будут отступать.

В Украину пришло резкое похолодание. Также 17 числа в восточных областях и 19 числа по всей стране ожидаются дожди. Об этом сообщила представительница Гидрометцентра Наталья Птуха в комментарии изданию NV.

"Несмотря на теплые выходные, все же в конце воскресенья — в ночь на понедельник мы уже почувствовали эту прохладу. Через территорию Украины проходит атмосферный фронт с северо-запада, и, соответственно, имеем довольно таки интенсивные осадки практически по всей территории Украины. Сейчас атмосферный фронт уже отошел от западных областей, отходит и от северных, центральных и смещается на восточные и юго-восточные. Поэтому еще во вторник немножечко будет дождик", — заявила она.

Однако в оставшееся время в ближайшие три дня ожидается преимущественно безосадочная погода, так как поле повышенного давления снова начнет оказывать воздействие на нашу территорию, и, следовательно, осадки уменьшатся.

Когда снова будет дождь

По словам синоптика, 19 октября днем появятся новые осадки. Их начало ожидается в Закарпатье и Карпатах, где будет небольшой дождь. Эти осадки связаны с приближением атмосферного фронта, который движется с юго-запада и вступит на территорию Украины.

С 20 по 21 октября ожидается дождь по всей территории Украины, а в северной части даже возможен дождь с мокрым снегом, хотя по поводу мокрого снега остаются некоторые сомнения, но вероятность его сохраняется. Этот период будет характеризоваться столкновением холодного воздушного масса с севера и теплого с юга. Территория Украины окажется между этими двумя воздушными массами. В это время фронт будет проходить через нашу территорию и разделять указанные воздушные массы.

Поэтому будет довольно значительный контраст температур: на юге и до +20 градусов может достигать температура воздуха, в то время как на севере 20−21 октября будет +7…+14.

"Соответственно, вот такие значительные контрасты температур могут вызвать довольно интенсивные осадки. И если больше вот эта холодная воздушная масса с севера поступит на нашу территорию, тогда по этой северной части территории Украины может быть и мокрый снег. Большая вероятность мокрого снега для северо-востока — Сумщины, Черниговщины. В дальнейшем снега не предвидится в октябре по расчетам на сегодня. Если все же будет преобладать тепло с юга, соответственно, будет только дождь", — отметила Наталья Птуха.

Ночью 20 октября в южной и восточной частях, а днем 21-го октября на юге страны остается погода без существенных осадков, даже солнечные прояснения могут быть.

Какая будет температура

Температура в западных и северных областях 20-го октября ночью +2…+8 градусов, днем +5…+11, в Карпатском регионе +12…+15. 21-го октября в ночные часы уже совсем прохладно, от +4 тепла до -2 мороза даже, а днем +1…+7 тепла. Достаточно прохладно и, соответственно, надо иметь это в виду. Остальная территория 20 октября ночью +7…+14, в восточных областях +1…+6 градусов, а днем +11…+17, на юге до +21. Довольно значительные контрасты, соответственно, из-за этого у нас могут быть достаточно интенсивные осадки. Поэтому, в принципе, акцент как раз на конец недели, когда будет вот такая динамичная синоптическая ситуация. А до того довольно спокойно, без чрезвычайных происшествий.

Температура воздуха сейчас довольно низкая, поэтому стоит подумать о теплой одежде. В ближайшие 3-4 дня ночью температура будет колебаться в пределах +2…+8 градусов, и в некоторых местах даже может опуститься до 0…-2 градусов, за исключением южных областей. В Карпатах ночью температура может упасть даже до -4 градусов. Днем ожидается тепло в пределах +7…+13 градусов, на юге — +12…+18 градусов. Такие погодные условия продержатся в ближайшие три дня, но уже в четверг и пятницу ожидается изменение погоды.

Погода в Киеве

В столице синоптическая ситуация будет соответствовать общему прогнозу по Украине. В ближайшие несколько дней ожидается отсутствие осадков. Днем температура воздуха составит около +10 градусов, а ночью опустится до +3 градусов. Однако 20 октября ожидается небольшой дождь и изменение температуры. К ночи 20 октября термометры покажут уже +6 градусов, в то время как днем температура, наоборот, немного снизится и составит +8 градусов.

21 октября ожидается дождь в Киевской области, и вероятность мокрого снега остается. Окончательное преобладание либо интенсивного холода с севера, который может вызвать выпадение снега, либо более теплой погоды с юга, сопровождаемой дождями, зависит от обстоятельств. Температура воздуха в этом регионе останется довольно низкой: ночью на 21 октября ожидается около +2 градусов, а в дневные часы даже +4 градуса.

На финальную неделю октября наблюдается тенденция к умеренной погоде, хотя остаются возможными осадки. В случае их возникновения, они, вероятно, будут менее сильными по сравнению с 20-21 октября. Температурные показатели также могут немного повыситься, хотя значительных изменений ожидать не стоит, учитывая, что осень все еще на пике. Однако точные цифры пока сложно предсказать, поскольку сейчас идет переходный период, в процессе которого атмосферные условия приспосабливаются к зимнему режиму, и приближается холодный сезон. В результате этой перестройки синоптические процессы становятся довольно динамичными, и прогноз может меняться почти ежедневно.

Напомним, военный обозреватель и редактор "Военного Фокуса" Игаль Левин сообщил, что плохие погодные условия не остановят контрнаступательные действия Вооруженных сил Украины, которые сейчас идут достаточно успешно.