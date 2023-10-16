"Дожди помогают Украине": никакой паузы в контрнаступлении не будет, — военный эксперт

По мнению военного эксперта Романа Свитана, армии РФ нужна передышка, чтобы "перезарядиться", а затем ударить с новой силой. Поэтому Украина не должна этого допустить.

Related video

Полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан считает, что Вооруженные силы Украины до конца осени или зимой смогут форсировать реку Днепр и двинуться по направлении к Армянску в Крыму. Это — благоприятный прогноз. Об этом эксперт сказал в интервью сайту "Обозреватель".

По его мнению, сезонная смена погоды в большей мере выгодна Украине.

"Дома и стены помогают, и дожди в том числе", – подчеркнул Свитан.

На вопрос журналистки можно говорить сейчас о какой-либо паузе с учетом массированной атаки на Авдеевку, военный аналитик ответил: "Это не широкомасштабные наступательные действия на линии фронта в 1200 километров. Здесь всего 10 километров. Поэтому по этой ситуации нельзя судить о положении на всем фронте".

По его словам, на всем фронте у россиян большие проблемы. ВС РФ несут потери личного состава, настроения у россиян "упаднические".

"За полтора года они понесли очень большие потери… В действительности в оккупационных войсках серьезная усталость от ведения боевых действий… там понимают бесперспективность выполнения боевых задач. Их реально надо менять на свежие части. Как раз в Донецк под Авдеевку завозятся свежие части, в том числе из Донецка", — сказал Свитан.

Эксперт выразил мнение, что армии РФ нужна пауза, чтобы "перезарядиться" и ударить с новой силой, поэтому Украина не должна этого допустить.

"Но мы не можем им этого позволить, потому что позже будет большая проблема. Поэтому нам однозначно никакой паузы, никакого замораживания действий допускать нельзя. Нам необходимо постоянно наступать", — заявил Роман Свитан.

Большое значение имеет логистика. В отличие от ВС РФ, наши Силы обороны имеют "короткое плечо доставки военной техники".

Он также уверен, что на западном фронте погода не повлияет на наступление ВСУ.

"Окно на западном фронте погода не закрывает… Будем пользоваться погодными условиями. Мы воюем десятый год, для нас это десятая зимняя кампания. Мы прекрасно знаем свою поверхность, мы на своей территории", — подытожил Свитан.

Напомним, 13 октября сообщалось, что Украина бьет по тылам ВС РФ, чтобы уничтожить логистику врага. По словам журналистов, сейчас ВС РФ уже начали отказываться от создания и использования больших складов с боеприпасами. Вместо этого, оккупанты распределяют их по небольшим перевалочным пунктам.