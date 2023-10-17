Сергей Сивохо умер: близкие друзья и пресс-служба подтвердили информацию (фото)

Ранее российские СМИ писали о смерти шоумена, однако затем эту информацию опровергли. Однако 17 октября близкие друзья артиста и экс-советника секретаря СНБО сообщили, что Сергей Сивохо таки умер.

Утром во вторник, 17 октября, умер бывший игрок КВН, украинский актер и экс-советник секретаря СНБО Сергей Сивохо. Его сердце остановилось на 55-м году. Об этом сообщила в Facebook его близкая подруга Светлана Бердецкая.

"Сейчас каждый день очень тяжелый, но сегодня мне особенно плохо. Сегодня в 5:40 утра умер мой добрый друг, нежно любимый мной человек, большой друг Израиля, замечательный артист Сергей Анатольевич Сивохо. Мне будет тебя очень не хватать. Вечная память Сергею", — говорится в сообщении.

Смерть Сивохо изданию OBOZ.UA подтвердили в пресс-службе артиста. По их словам, смерть наступила актера в Германии.

Известно, что незадолго до смерти Сергею Сивохо стало плохо и он находится в тяжелом состоянии. В полночь выразил соболезнования по поводу потери комика телеведущий Алексей Суханов в Instagram.

Алексей Суханов выразил свои соболезнования

О смерти Сивохо сообщили российские средства массовой пропаганды

17 октября пропагандисты РФ утверждали, что Сергей Сивохо на 55-м году жизни умер во временно оккупированном Донецке. Первой об этом написала член "Союза писателей "ДНР" и так называемой общественной палаты РФ Анна Ревякина, после чего новость подхватили российские СМИ и различные Telegram-каналы.

В росСМИ сообщили о смерти Сергея Сивохого В росСМИ сообщили о смерти Сергея Сивохого

Известно, что через несколько часов Анна Ревякина написала, что Сергей Сивохо жив, однако якобы врачи уже готовы отключать его от системы жизнеобеспечения, а родным предложили начать прощаться с ним.

По ее словам, у Сивохо на фоне сепсиса "развилась полиорганная недостаточность".

Сергей Сивохо: болезнь

В 2021 году в одном из интервью Сергей Сивохо признался журналистам, что у него с детства был бронхит с астматическим компонентом. Это и было причиной проблем с лишним весом, кашлем и постоянной одышкой.

"У меня папа спортсмен, мама также была стройная. Я никогда не комплексовал по этому поводу. И вы знаете, пока возраст был достаточно бодрый, то есть, до недавнего времени, я и не чувствовал этих килограммов", — рассказывал Сергей Сивохо.

Также в 2017 году ему пришлось сбросить 50 килограммов при весе 195. Все из-за язвы желудка, которую диагностировали специалисты. В легких накопилась жидкость и врачи вводили его в искусственную кому.

Напомним, в возрасте 75 лет в начале октября ушла из жизни Народная артистка Украины Нина Матвиенко.

Также в конце сентября 2023 года ушла из жизни мать Кузьмы Скрябина.