Нардеп с сотней квартир под Киевом предлагает ввести "День благодарения Богу"

Депутат от фракции "За майбутнє" Виктор Мялик, которого подозревают в неуплате налогов на сумму 97 млн грн, зарегистрировал законопроект, призванный обеспечить "особую возможность обратиться к Всевышнему".

Депутат, который владеет сотнями квартир в Софиевской Борщаговке, предлагает ввести в Украине новый праздник, который он назвал "Днем благодарения Богу". Этот новый праздник он предлагает отмечать на межконфессиональном уровне в последнее воскресенье сентября. Соответствующий законопроект №10152 зарегистрирован 16 октября.

Инициатором этой идеи является Виктор Мялик, народный депутат от депутатской группы "За майбутнє". Его имя связывают с подозрениями в уклонении от уплаты налогов на сумму около 97 миллионов гривен.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, Мялик предлагает выбрать последнее воскресенье сентября в качестве даты этого праздника, так как в это время завершается сбор урожая. Он описывает этот день как особую возможность для всех граждан обратиться к Богу.

"В этот день каждый будет иметь особую возможность обратиться к Всевышнему с молитвой об очищении от грехов и духовном исцелении, с благодарностью о благополучии и хороших урожаях в нашей стране, с просьбой о сохранении мира, единства и независимости нашего государства", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Чем известен нардеп Виктор Мялик

25 марта 2021 года экс-генеральный прокурор Ирина Венедиктова объявила депутату Мялику официальное подозрение в уклонении от уплаты налогов на сумму более 97 миллионов гривен.

По данным расследования, начиная с 2012 года, Мялик занялся предпринимательской деятельностью, связанной со строительством многоквартирных жилых домов в селах Петропавловская и Софиевская Борщаговка в Киевской области с целью получения прибыли от последующей продажи жилых и нежилых помещений в этих домах. Однако он не оформил необходимую регистрацию в качестве предпринимателя как физическое или юридическое лицо.

По завершении строительства, Мялик зарегистрировал на себя право собственности на 1221 объект недвижимости в этих домах. Со времени с 2015 по 2020 годы, по доверенности, уполномоченное лицо осуществляло продажу недвижимости нардепа и перечислило на счет Мялика более 360 миллионов гривен дохода от этих сделок.

3 июня 2021 года Киевский апелляционный суд принял решение наложить арест на недвижимое имущество народного депутата Мялика.

Сам Малик свою вину отрицает и утверждает, что сделки проводились законно.

"То, что меня обвинили и подозрение мне дали, то у меня и проверки никогда не было. На каком основании они мне вручили подозрение? Я сам с 2012-го по 2015-й, по 2019 год уведомлял налоговиков, декларировал, объяснял и показывал", — комментировал Мялик свое подозрение в июне 2021 года.

Напомним, 25 сентября стало известно, что правоохранители пришли с обысками к бывшему заместителю председателя Высшего хозяйственного суда Украины Артуру Емельянову в рамках производства о возможном пособничестве России.

2 октября в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) сообщили о том, что в Сумах задержан мэр и чиновник горсовета во время получения взятки.