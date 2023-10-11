Дело на более 2 млрд гривен: нардепу Дубневичу объявили подозрение в хищении газа

Адвокаты нардепа сообщили, что не знают, где он находится, а прокуроры не смогли обнаружить его ни по одному адресу, имеющемуся у следствия.

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Народному депутату Ярославу Дубневичу объявили подозрение в производстве по хищению газа на сумму более 2,1 млрд гривен. В пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили подробности.

Парламентарию представители САП и НАБУ объявили во вторник, 10 октября. Он в этом производстве является шестым подозреваемым. Другие фигуранты получили подозрения в январе 2018-го и августе 2020 года.

Правоохранители заявили, что народный депутат не явился для получения подозрения, не отвечал на звонки от детективов. Его адвокаты сообщили, что не знают, где находится нардеп. Прокуроры не смогли обнаружить нардепа ни по одному адресу, имеющемуся у следствия.

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Дело о хищении газа

Следователи установили, что в период с 2013 по 2017 год нардеп Ярослав Дубневич организовал схему для кражи газа. Ресурс должны были обеспечить подконтрольные ему должностные лица Новороздольской и Новояворовской ТЭЦ.

Они заключили соглашение о закупке у "Нафтогаз Украины" природного газа по льготной цене. Участники схемы закупленный дешевый газ решили использовать не для производства тепла для населения, а для частного бизнеса. Через предприятие "Енергоринок" его реализовали по рыночной цене. Участники схемы, по расчетам НАБУ, получили более 3,5 млрд гривен. Этот доход считается незаконным.

Народный депутат организовал "отмывание" части денег (450 млн гривен) в период с 2012 по 2028 год. Для этого использовали подконтрольные фирмы и оффшоры на Маршалловых Островах и на Кипре.

Фото: НАБУ

Пресс-центр НАБУ не уточняет, какому именно нардепу объявили о подозрении. Однако, по данным "РБК-Украина", речь идет о народном депутате от депутатской группы "За будущее" Ярославе Дубневиче.

Напомним, 10 октября ГБР объявила подозрение должностным лицам из Минобороны. Их обвинили в закупке некачественных бронежилетов. Дело касается растраты государственных средств в размере 1,4 млрд грн.