Справа на понад 2 млрд гривень: нардепу Дубневичу оголосили підозру у розкраданні газу

Адвокати нардепа повідомили, що не знають, де він перебуває, а прокурори не змогли виявити його за жодною адресою, наявною у слідства.

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Народному депутату Ярославу Дубневичу оголосили підозру у провадженні щодо розкрадання газу на суму понад 2,1 млрд гривень. У пресслужбі Національного антикорупційного бюро України повідомили подробиці.

Парламентарю представники САП та НАБУ оголосили у вівторок, 10 жовтня. Він у цьому провадженні є шостим підозрюваним. Інші фігуранти отримали підозри у січні 2018-го та серпні 2020 року.

Правоохоронці заявили, що народний депутат не з'явився для отримання підозри, не відповідав на дзвінки від детективів. Його адвокати повідомили, що не знають, де перебуває нардеп. Прокурори не змогли виявити нардепа за жодною адресою, наявною у слідства.

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Справа про розкрадання газу

Слідчі встановили, що у період з 2013 по 2017 рік нардеп Ярослав Дубневич організував схему для крадіжки газу. Ресурс повинні були забезпечити підконтрольні йому службові особи Новороздільської та Новояворівської ТЕЦ.

Вони уклали угоду щодо закупівлі у "Нафтогаз України" природного газу за пільговою ціною. Учасники схеми закуплений дешевий газ вирішили використовувати не для виробництва тепла для населення, а для приватного бізнесу. Через підприємство "Енергоринок" його реалізували за ринковою ціною. Учасники схеми, за розрахунками НАБУ, отримали понад 3,5 млрд гривень. Цей дохід вважається незаконним.

Народний депутат організував "відмивання" частини грошей (450 млн гривень) у період з 2012 по 2028 рік. Для цього використали підконтрольні фірми та офшори на Маршаллових Островах та на Кіпрі.

Фото: НАБУ

Пресцентр НАБУ не уточнює, якому саме нардепу оголосили про підозру. Однак, за даними "РБК-Україна", мова йде про народного депутата від депутатської групи "За майбутнє" Ярослава Дубневича.

Нагадаємо, 10 жовтня ДБР оголосила підозру посадовцям з Міноборони. Їх звинуватили у закупці неякісних бронежилетів. Справа стосується розтрати державних коштів у розмірі 1,4 млрд грн.