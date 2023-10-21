"Самое большое зафиксированное количество": под Одессу прилетели более тысячи фламинго (фото)

Ученые зафиксировали несколько нынешних птенцов, однако большинство пернатых — взрослые особи. Одна из птиц прилетела из Италии.

В Одесскую область прилетело 1114 особей розовых фламинго. Об этом сообщил Национальный природный парк "Тузловские лиманы" в Facebook.

"А в нацпарк "Тузловские лиманы" снова прилетели розовые гости. И это не те, что в этом году успешно загнездились на наших территориях", — говорилось в сообщении.

Отметили, что это наибольшее количество этих птиц, зафиксированных на территории национального парка. В частности, почти все пернатые — взрослые особи. Однако ученые также зафиксировали несколько нынешних птенцов.

Кроме этого, несколько птиц были прокольцованы кольцами белого цвета, но ученым не удалось определить их происхождение. Тогда как одна из птиц имеет синее кольцо, это означает, что она прилетела из Италии.

Фламинго

Фламинго

Фламинго

Напомним, ученые выяснили, что фламинго формируют подгруппы внутри миллионных стай. В частности, эти группировки формируются на основе манеры их поведения. Также исследователи обнаружили, что эти пернатые могут образовывать пары, где одна из птиц выполняет функции друга — фламинго могут вместе кормиться и чиститься. Кроме этого, некоторые фламинго могут не принадлежать ни к одной "социальной группе" и были "социальными бабочками".

В 2021 году в Одесской области была впервые зафиксирована большая стая розовых фламинго — одна стая из 61 фламинго прилетела к озеру Нунтасе возле поселка Траян, а еще 53 птицы — к озеру Саратурии. Орнитологи выяснили, что птицы пролетели транзитом над Дунайским биосферным заповедником и остановились в дельте Дуная.