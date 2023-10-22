"Самый теплый день": синоптик рассказала, какой будет погода в воскресенье

По информации синоптика, украинцев в воскресенье ожидает самый теплый день в ближайшей перспективе. В Киеве обещают до +20 градусов.

Погода в Украине сегодня, 22 октября, будет преобладать сухая, лишь в западных областях пройдут дожди. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, в воскресенье украинцев ожидает "самый теплый день в ближайшей перспективе".

"Потом также не будет аж какого-то холода", — отмечает Диденко.

Максимальная температура воздуха в воскресенье составит +16+23 градуса, на юге +22+28 градусов.

Дожди метеоролог пообещала только в западных областях Украины.

Прогноз температуры воздуха на воскресенье 22 октября

Какой 22 октября будет погода в столице 22 октября

По словам Диденко, в Киеве 22 октября осадков не предвидится. Температура — до +20 градусов.

Как отметила синоптик, в дальнейшем будет прохладнее, но умеренно.

"Единственное, что будет сдерживать прогрев воздуха — классические осенние туманы. Видимость будет снижаться", — говорит метеоролог.

В Карпатах также потеплело

Напомним, 17 октября Черногорский горный поисково-спасательный пост сообщил, что одну из самых высоких вершин Украинских Карпат гору Поп Иван Черногорский засыпало снегом.

Тогда температура воздуха составляла -6 градусов. Сейчас же показатель термометра на горе Поп Иван Черногорский поднялся до +6°С.

Гора Поп Иван 22 октября

По состоянию на 08:10, 22 октября на вершине облачно с прояснениями, ветер западный, 10 м/с.

Напомним, военный обозреватель и редактор "Военного Фокуса" Игаль Левин сообщил, что плохие погодные условия не остановят контрнаступательные действия Вооруженных Сил Украины, которые сейчас продолжаются достаточно успешно.