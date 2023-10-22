"Песню заказал военный": на вечеринке в Кировоградской области танцевали под "Калинку-малинку" (видео)

В полиции отметили, что вечеринка состоялась не во время комендантского часа. Правоохранители проводят проверку по факту публичной трансляции русскоязычного контента.

В городе Александрия Кировоградской области один из кафе-баров устроил дискотеку, где посетители веселились под российскую песню "Калинка-малинка". Кадры с вечеринки появились в сети и спровоцировали скандал.

На видео можно увидеть и услышать, как гости кафе-бара танцуют под музыку страны-агрессора. Комментаторы в сети возмутились, почему подобное происходит на втором году полномасштабной войны.

Правоохранители зарегистрировали это событие 20 октября, сообщает "Суспільному" пресс-секретарь полиции области Виталина Бевзенко.

По ее словам, вечеринка состоялась не во время комендантского часа.

"По факту публичной трансляции русскоязычного контента полиция проводит проверку. По ее результатам материалы направят уполномоченному по защите государственного языка", — добавила Бевзенко.

У диджея песню "заказал военный": что говорит администратор заведения

Кроме того, журналисты пообщалась по телефону и с администратором заведения Иядом. Отмечают, что своей фамилии он решил не назвать.

По его словам, у диджея эту песню заказал военный.

"Он подошел к нему и сказал, что у брата день рождения, и хочет сделать своеобразный подарок ему", — рассказывает администратор кафе-бара.

Он заявляет, что диджей "не хотел отказывать военному".

"Когда я услышал, что звучит русская песня, я подбежал к диджею и выключил эту песню. Эта песня даже не звучала до конца. Больше такого не произойдет", — заверил сотрудник заведения.

Он добавлял, что с диджеем провели беседу, а в списке заведения есть только зарубежные и украиноязычные песни.

Напомним, ранее LVIV.MEDIA сообщили, что бывшая работница Львовского территориального управления ГБР Роксолана Москва, которая прославилась своей роскошной свадьбой с бывшим прокурором, приобрела новый автомобиль Audi Q8, занимая государственную должность.