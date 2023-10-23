Сохранит связь с родиной: Кулеба поддержал идею двойного гражданства в Украине

По словам главы МИД, идея наличия двух паспортов должна стать элементом государственной политики, которая продемонстрирует силу украинских документов в мире. При этом, двойное гражданство с РФ будет запрещено.

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что пора разрешить украинцам иметь двойное гражданство, однако в этом вопросе могут быть определенные ограничения. Об этом он рассказал во время речи к Всемирному конгрессу украинцев, передает "Укринформ" 23 октября.

По его словам, множественное гражданство в будущем должно стать элементом государственной политики, которая будет направлена на сохранение и развитие всемирного украинского сообщества.

"Крайне необходимо сохранить их связь с родиной. Это о будущем Украины и украинства. Поэтому одним из элементов государственной политики, направленной на сохранение и развитие всемирного украинского сообщества, должно стать множественное гражданство", — заявил Дмитрий Кулеба.

Отдельно глава МИД добавил, что он твердо убежден в том, что не нужно руководствоваться страхом раздачи паспортов других стран, ведь будущее решение может продемонстрировать силу украинского паспорта не только внутри страны, но и во всем мире

Украинцы по всему миру должны сохранять возможность пользоваться своим гражданством. Кроме того, со вступлением Украины в Европейский союз этот документ будет иметь точно такой же статут, как и паспорт соседнего европейского государства.

"Конечно, эта политика должна воплощаться разумно. Постепенно, начиная с дружественных стран-союзниц. И, конечно, любое двойное гражданство с государством-агрессором или недружественными странами должно быть запрещено", — добавил Дмитрий Кулеба.

К слову, 4 статья Конституции Украины предусматривает, что в стране существует единое гражданство. При этом, в сентябре 2021 года президент Владимир Зеленский обещал ввести двойное гражданство в Украине. Тогда он отмечал, что ситуация с законом о двойном гражданстве сложная, поскольку некоторые украинцы живут в странах, которые не являются друзьями Украины.

Напомним, 5 марта 2021 года Дмитрий Кулеба уже высказывался об идеи двойного гражданства в Украине. Двойное гражданство помогло бы объединить украинцев по всему миру и усилит связи с другими государствами, говорил он. В то же время, уже тогда речь шла о странах ЕС, но не про Россию.