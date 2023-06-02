Если россияне отобрали паспорт: как украинцы будут доказывать свое гражданство после деоккупации

Оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения в Херсонской области. Украинцам установили дедлайн для получения российского документа — до 1 сентября. Те, кто вынужден взять паспорт РФ, рискуют после освобождения территорий не только получить подозрение в коллаборационизме, но и доказывать свое украинское гражданство.

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Российские захватчики продолжают принудительную паспортизацию населения на временно оккупированных территориях Херсонской области. Гражданам, которые откажутся от получения паспорта РФ, угрожают отключением электричества, депортацией, конфискацией имущества и принудительным выселением из собственного жилья. Об этом сегодня, 2 июня, сообщили в Генштабе.

"Российская оккупационная администрация определила 1 сентября этого года конечным сроком получения паспорта гражданина Российской Федерации с обязательным отказом от украинского паспорта", — говорится в сообщении.

Отмечается, что энергетические компании требуют в обязательном порядке подписать новые договоры на поставку электроэнергии только при наличии российского паспорта. Всем украинцам, которые откажутся от получения паспорта РФ, угрожают не только отсутствием света, но и принудительным выселением из домов.

1 июня Центр национального сопротивления, созданный Силами специальных операций ВСУ, также сообщил, что оккупационная власть в Крыму отбирает недвижимость у тех украинцев, кто до сих пор не обзавелся паспортом РФ.

"В конфискованные здания заселяют представителей оккупационных войск и коллаборантов, сбежавших с юга Украины", — сказано в сообщении.

"Серая зона" гражданства

Директор Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский рассказал Фокусу, кто из украинцев рискует остаться в так называемой "серой зоне" гражданства после возвращения Украиной всех оккупированных территорий.

Так, по его словам, в украинской миграционной службе существует процедура идентификации личности, которая включает в себя отслеживание цифрового следа. Даже если оккупанты изъяли все документы вплоть до свидетельства о рождении, все равно можно определить, является ли конкретное лицо гражданином Украины.

"Человека "прогоняют" по множеству баз данных. Таким образом выясняется, где он учился, где работал, какие банковские карты открывал и так далее", — говорит Лисянский.

При этом в зоне риска находятся дети, которые еще не успели оставить свой цифровой след. Кроме того, на временно оккупированных территориях Донбасса был принят закон, согласно которому если мать оформляет российский паспорт, ее несовершеннолетние дети автоматически становятся гражданами РФ. Также, по словам эксперта, существует процедура отказа от украинского гражданства детей-сирот до 14 лет, проживающих на оккупированных территориях, — им назначают опекуна, который за них подписывает соответствующий отказ.

В "серой зоне" гражданства могут оказаться те украинцы, которые до оккупации не переоформили старые образцы паспорта.

"К примеру, есть гражданин Украины, который не менял паспорт с 2001 года, сопутствующие документы у него еще образца Советского Союза, при этом какие-то справки он потерял. И вот я не смог ему помочь в переоформлении паспорта, так как на данный момент в Украине это все еще не самая простая процедура. Если учитывать такие моменты и говорить об оформлении украинцев из оккупированных территорий, то нам необходим закон, другие механизмы, которые будут регулировать вопросы репатриации. Пока такого нет", — говорит Лисянский.

В конце 2022 года президент РФ издал указ, согласно которому российский паспорт выдают строго под отказ от украинского. Раньше даже под натиском человек, взявший паспорт РФ, мог оставить себе свой украинский документ. Так, например, у жителей оккупированного Донбасса могло быть до трех документов: украинский, российский и паспорт так называемых "ДНР" или "ЛНР".

"Теперь Россия решила, что имеет право лишать человека гражданства другой страны. Это незаконно, но они [россияне] упорно навязывают свои паспорта. За апрель-май 2023 года мы насчитали больше 1000 арестов людей на оккупированных территориях, которые не хотят оформлять паспорт России именно потому, что нужно отказаться от украинского. Этих людей задерживают на 15 дней и держат непонятно где", — продолжает эксперт.

Также Лисянский говорит о том, что на всех временно оккупированных территориях заново начали оформлять российские документы, взамен уже выданных до 2022 года. Связанно это с тем, что до этого в паспорте не было данных о прописке.

Напомним, в конце апреля Фокус писал о том, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, в котором украинцы без российского гражданства, проживающие на оккупированных украинских территориях, признаются "иностранцами".